Cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter, in Indonezia

Acest cutremur putenic a avut loc la peste 500 de kilometri adancine, precizeaza USGS, apreciind ca exista "o mica probabilitate sa provoace victime sau pagube".Seismul a avut loc la aproximativ 100 de kilometri in largul orasului Batang luni, la ora 22.54 GMT (marti, 1.54, ora Romaniei).Arhipelagul indonezian se afla pe Centura de Foc a Pacificului, o zona cu o puternica activitate seismica.In 2018, un cutremur de magnitudinea 7,5 urmat de un tsunami pe Insula Sulawesi a devastat regiunea Palau si s-a soldat cu peste 4.300 de morti si disparuti.Alt cutremur devastator, de magnitudinea 9,1, a avut loc in largul coastelor Sumatrei, in 2004, antrenand un tsunami care a ucis 220.000 de oameni in regiune, inclsuiv aproximativ 170.000 de indonezieni.