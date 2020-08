Cutremur de 5,1 magnitudine in insula Hydra din Grecia. Seismul a fost resimtit si in Atena

In urma seismului nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit autoritatilor elene.Miscarea telurica a avut loc la ora locala 7:27 (4:27 GMT), iar epicentrul a fost stabilit la o adancime de circa 90 de kilometri, la 53 de kilometri sud-est de insula Hydra.Seismul a fost resimtit in Atena, potrivit institutului citat.Grecia este situata intr-o zona cu numeroase falii geologice, unde se produc frecvent cutremure, in special in zona marii, cel mai adesea nefiind inregistrate victime.Cel mai recent seism letal consemnat in aceasta zona, cu magnitudinea 6,7, s-a produs in iulie 2017 pe insula Kos, din Marea Egee, provocand moartea a doua persoane.