VIDEO Cutremur cu magnitudinea 6.4 in Croatia. Cladiri prabusite si oameni prinsi sub daramaturi

Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.Postul de televiziune N1 a anuntat ca epicentrul s-a aflat in orasul Petrinja, aflat la 50 de kilometri distanta de capitala Zagreb si a prezentat imagini cu echipe de interventie care salvau un barbat si un copil de sub daramaturi. Alte imagini aratau case cu acoperisurile daramate, iar reporterul comenta ca nu se stie daca exista victime sub daramaturi.Deocamdata nu sunt informatii cu privire la victime.Seismul a fost resimtit si in capitala Zagreb, unde oamenii au iesit pe strazi.Luni seara un alt seism, cu magnitudinea de 5,2 a lovit centrul Croatiei, de asemenea in apropierea orasului Petrinja. In luna martie, un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs la Zagreb si s-a soldat cu un mort si 27 de raniti.