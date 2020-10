VIDEO Cutremur puternic in Grecia, cu o magnitudine de 6,7. Oameni panicati si cladiri distruse inclusiv pe coasta Turciei

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51 (si ora Romaniei), la 19 kilometri nord-vest de insula, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Observatorului.Presa locala din Samos scrie ca mai multe imobile si drumuri au fost avariate.Presa turca scrie, de asemenea, ca in orasul de coasta Izmir s-au prabusit cladiri.Centrul Seismologic European la Mediterana (EMSC) estimeaza intensitatea seismului la 7 pe scala Richter."Am simtit un cutremur foarte puternic, asemanator unui cutremur la Samos din urma cu multi ani. Oamenii sunt panicati. Au iesit in parcuri si pe strazi", a declarat presedintele personaluluide la Spitalul din Samos la postul SKAI.Niciun ranit nua ajuns la spital, a anuntat el.Viceprimarul din Samos de est a anuntat ca s-au surpat cladiri si ca s-au semnalat valuri inalte.O cladire s-a surpat la Panagia Theotokou, in Karlovasi, scrie greekcitytimes.com.