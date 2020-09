Cutremur puternic pe insula Thassos. Marturii ale turistilor: "M-am trezit cu patul tremurand sub mine"

Potrivit administratilor paginii de Facebook Forum Thassos , primul seism a fost inregistrat in seara zilei de sambata, 26 septembrie, la ora 21.39, si a avut o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter.Un al doilea seism, ceva mai puternic, a fost inregistrat in dimineata zilei de duminica, 27 septembrie, la ora 1.52. De aceasta data, seismul a fost inregistrat cu magnitudinea de 5.4 pe scara Richter.Multi dintre cei aflati pe insula povestesc pe forumul de Facebook ca s-au trezit in miezul noptii cu patul tremurand sub. "In noaptea asta sunt cele mai mari valuri de cand suntem aici si credeam ca sunt de la vant", spune unul dintre comentatori, de origine romana."Sunt cazata in Kazaviti, Prinos, si m-am trezit cu patul tremurand sub mine", spune alta turista.