Ce cuvinte noi am invatat in pandemie

"Lockdown" este explicat in dictionarul Collins drept masura de izolare implementata de guverne din intreaga lume pentru a preveni raspandirea COVID-19."Lexicologii nostri au ales lockdown drept cuvantul anului, deoarece este o experienta unificatoare pentru miliarde de oameni din intreaga lume, care a trebuit, in mod colectiv, sa isi joace rolul in combaterea raspandirii COVID-19", se arata pe site-ul oficial al dictionarului Collins.Termenul a fost cautat de peste un sfert de milion de ori, in 2020, fata de doar 4.000 de cautari, in 2019.Sase din zece cuvinte selectate pe lista scurta au fost asociate pandemiei, printre acestea numarandu-se "coronavirus", "autoizolare" si "distantare sociala", noteaza Business Magazin Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pana in prezent au fost inregistrate peste 50,2 milioane de infectari cu SARS-CoV-2 si peste 1,2 milioane de decese provocate de COVID-19, in intreaga lume.