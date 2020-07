Daily Mail: Pandemia de Covid-19 a costat economia mondiala 3,8 trilioane de dolari si a lasat 147 milioane de oameni fara loc de munca

Autorul citeaza concluziile cercetatorilor de la Universitatea Sydney care au creat un model detaliat al economiei globale, potrivit caruia unul dintre sectoarele cel mai lovite a fost industria calatoriilor, atat din cauza anularii zborurilor, dar si din cauza inchiderii granitelor, mai ales in Asia, Europa si SUA."De fapt, pierderea conectivitatii globale a avut ca efect o contagiune economica care a cauzat un lant de intreruperi in comert, turism, energie si de finante. Spre exemplu, economia britanica resimte cea mai dura recesiunea economica din ultimii 300 de ani. (...)In USA, in luna mai, 47,2% dintre americanii adulti au ramas fara joburi""In mod ironic, pierderea conectivitatii menita sa previna raspandirea COVID-19, de fapt, a dus la contagiunea globala a economiei".Autorul mai arata ca provocarea guvernelor lumii este sa incerca sa opreasca sau macar sa limiteze caderea economiei globale. Analistii australieni au creat un model al economiei globale, aratand si felul in care efectele pierderilor se duc in lant in toate economiile lumii.Potrivit acestora, cele mai afectate sunt Europa, SUA si China , unde transporturile si turismul sunt puternic lovite."Efectele indirecte se transmit in lanturile internationale de aprovizionare interconectate la nivel global, scotand in evidenta legatura dintre mediul economic, social si de mediu, dar si subliniind si mai tare problemele structurale ale economiei globale", sunt de parere analistii citati de autorul articolului.Concluzia analistilor, citata de autor, este aceea ca de modul in care umanitatea va reactiona va defini si lumea post-pandemica.