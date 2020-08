Danemarca impune purtarea obligatorie a mastii in mijloacele de transport in comun incepand cu 22 august

"Masura intra in vigoare peste o saptamana", a declarat Mette Frederiksen, intr-o conferinta de presa.Pana in prezent, purtarea mastii era recomandata la orele de varf, in transportul in comun, dar era obligatorie in sase regiuni, intre care si al doilea oras al tarii, Aarhus.Sefa Guvernului a cerut danezilor sa nu lase garda jos si sa respecte regulile de distantare sociala si igiena.In total, in Danemarca s-au inregistrat 15.859 de cazuri de contaminare si 621 de decese.