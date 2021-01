Danemarca, ingrijorata de cresterea numarului de cazuri legate noua tulpina a SARS-CoV-2

"Propagarea unei variante a virusului mai contagioase poate duce la o curba epidemica mai abrupta, ceea ce va insemna ca va trebui sa ne inasprim masurile de prevenire a infectiilor si sa le mentinem timp mai indelungat pentru a tine sub control epidemia", a avertizat intr-un comunicat una dintre responsabilele SSI, Tyra Grove Krause.Danemarca, cu o populatie de 5,8 milioane de locuitori, este tara care a declarat cele mai multe cazuri de contaminare cu noua tulpina a SARS-CoV-2 pana in prezent, potrivit cifrelor anuntate de autoritatile din domeniul sanatatii nationale."Aceasta corespunde unui procent de 0,8% din circa 10.300 mostre secventiate intre saptamanile din 16 noiembrie pana in 27 decembrie. Totusi, proportia cazurilor detectate creste si in cursul ultimei saptamani, grupul reprezenta 2,3% din totalul esantioanelor secventiate", fata de 0,9 % saptamana precedenta, a relevat SSI.Circulatia acestei mutatii in Danemarca nu este legata exclusiv de persoane care au fost in Marea Britanie.Danemarca este una dintre tarile care secventiaza genomul virusurilor in cele mai multe mostre. Secventierea a fost realizata asupra 11% din cazurile pozitive in timpul acestei perioade si numarul cazurilor respective este desigur mai ridicat, a estimat Agentia.Noua tulpina este considerata de autoritatile britanice ca fiind cu 50% pana la 74% mai contagioasa decat celelalte mutatii ale noului coronavirus.Pentru a-i urmari evolutia, Danemarca lucreaza la punerea la punct a unui nou test PCR care sa poata detecta schimbarile specifice ale noului coronavirus.Autoritatile sanitare recomanda mentinerea restrictiilor in vigoare (telemunca generalizata, scoli si magazine inchise, cu exceptia farmaciilor si a magazinelor alimentare) pentru a combate propagarea virusului.