Danemarca planuieste continuarea reluarii activitatilor, pe baza unui 'pasaport COVID'

Danemarca s-a redeschis gradual pe fondul scaderii ratei de infectare in urma masurilor de lockdown introduse in decembrie pentru a limita raspandirea unei variante mai contagioase a virusului. Conform planului convenit luni seara cu parlamentul, incepand din 6 aprilie mai multi elevi vor putea reveni in scoli, iar frizeriile, saloanele de tatuaj si alte servicii vor putea functiona din nou.Multe dintre planurile de deschidere depind de utilizarea unei asa-numit 'pasaport corona', care arata ca detinatorul a fost vaccinat, a trecut prin infectie sau are un test negativ nu mai vechi de 72 de ore.Mall-urile se pot redeschide la 21 aprilie, iar cinematografele, salile de concerte si restaurantele isi vor putea relua activitatea la inceputul lunii mai.Guvernul a mai anuntat ca va extinde actualele pachete de ajutor economic pana in iulie.Danemarca a raportat 226.277 de cazuri de infectare cu coronavirus si 2.402 de decese asociate de la debutul pandemiei.