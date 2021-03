Vaccinarea cu AstraZeneca, suspendata pentru inca trei saptamani in Danemarca

La randul sau, Agentia Europeana a Medicamentului a transmis joi ca divizia sa de siguranta a produselor va convoca o sedinta a expertilor pe 29 martie , pentru a analiza in continuare cazurile de tromboze aparute la persoanele imunizate cu vaccinul AstraZeneca, transmite Reuters."Am decis astazi sa extindem suspendarea la trei saptamani", a declarat joi directorul Agentiei Nationale de Sanatate, Soren Brostrom, intr-o conferinta de presa, sustinand ca Danemarca "are nevoie de mai mult timp pentru a exclude in intregime o legatura intre putinele cazuri cunoscute de tromboze rare, dar grave si vaccinarea cu Astrazeneca", arata presa internationala.Danemarca a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca in data de 11 martie, dupa ce mai multe tari au luat aceasta decizie, ca urmare a aparitiei unor cazuri de tromboza la persoane imunizate cu acest ser.