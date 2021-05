Dupa AstraZeneca, inca un vaccin cu probleme. Danemarca a decis sa renunte la contract

Autoritatea nationala de sanatate daneza a concluzionat ca avantajele folosirii vaccinului contra Covid-19 de la Johnson & Johnson nu depasesc riscul unui posibil efect secundar la persoanele care primesc vaccin. In consecinta, va continua programul danez de vaccinare in masa contra Covid-19 fara serul de la Johnson & Johnson", se arata intr-un comunicat, citat de AFP.Danemarca, care a fost intre primele tari din lume care a luat aceasta decizie, nu a autorizat niciodata vaccinul, comercializat in Europa de Janssen, o filiala a J&J. Aceasta decizie va incetini cu patru saptamani campania de imunizare in curs din tara nordica, unde epidemia este considerata "sub control" si unde "majoritatea persoanelor cu risc si cele din domeniul sanitar au fost vaccinate.Potrivit ultimului bilant, 11,5% din 5,8 milioane de danezi sunt vaccinati complet si 23,4% au primit prima doza. In prezent, patru vaccinuri sunt autorizate in UE: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson - ultimele doua sub anumite conditii de varsta in mare parte din tarile europene.In aprilie, autoritatea americana de reglementare a suspendat folosirea vaccinului Johnson&Johnson dupa aparitia unor cazuri rare de tromboza. In Europa, EMA a estimat ca beneficiile vaccinului sunt mai mari decat riscurile.Danemarca a comandat 8,2 milioane de doze din acest vaccin, dintre care primele au fost primite la mijlocul lunii aprilie.