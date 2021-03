Danemarca si Austria recomanda vaccinarea persoanelor trecute de 65 de ani cu serul AstraZeneca

Ce a aratat studiul scotian

Reflectand o abordare similara din multe alte tari ale Uniunii Europene, Danemarca recomandase anterior vaccinarea cu AstraZeneca doar pentru populatia de sub 65 de ani, precizand ca va astepta mai multe date cu privire la eficacitatea vaccinului pentru persoanele varstnice, scrie Agerpres citand Reuters.Noua recomandare urmeaza lansarii unui amplu studiu scotian , care a indicat o reducere puternica a riscului unei forme grave de Covid-19 la toate grupele de varsta in urma vaccinarii, a precizat agentia.Majoritatea persoanelor varstnice din Scotia fusesera inoculate cu vaccinul AstraZeneca, a subliniat aceasta.In Austria, un grup de experti care ofera consiliere guvernului austriac pe tema vaccinurilor a recomandat vineri ca vaccinul dezvoltat de AstraZeneca sa fie administrat persoanelor de peste 65 de ani, dupa ce acelasi grup sfatuise in luna ianuarie ca vaccinul sa fie oferit doar celor cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani, a informat agentia APA, citata de Reuters.Suedia si Germania au anuntat si ele saptamana aceasta ca vor folosi vaccinul AstraZeneca pentru toate persoanele cu varsta peste 18 ani.