Danemarca vrea sa introduca obligativitatea ca lucratorii straini sa prezinte un test negativ

Testul negativ trebuie facut cu nu mai mult de 72 de ore inainte de a calatori spre Danemarca, a precizat Ministerul pentru Ocuparea Fortei de Munca."Cerinta se va aplica angajatilor din tarile de mare risc", a spus Peter Hummelgaard, ministrul pentru ocuparea fortei de munca.Categoria de mare risc se va baza pe un sistem al UE propus recent pentru restrictiile de calatorie legate de coronavirus, cu regiuni marcate cu verde, portocaliu sau rosu in functie de intensitatea transmiterii coronavirusului.Majoritatea tarilor din Europa sunt in categoria rosie pe baza acestei definitii, conform ministerului.Decizia face parte din eforturile de a opri raspandirea virusului.Autoritatile sanitare din Danemarca au spus ca a existat o legatura intre cateva focare locale si lucratori straini angajati in domeniul constructiilor si la firme de procesare a carnii.Saptamana trecuta, 172 de persoane din Polonia au fost testate pozitiv cu coronavirus in Danemarca, a precizat Ministerul pentru Ocuparea Fortei de Munca.Exceptii de la teste se vor aplica pentru angajatii care fac naveta zilnic si cei implicati in livrarea de bunuri esentiale precum medicamente si alimente.Guvernul a transmis ca va discuta posibilitatea de a distribui teste obligatorii cu organizatii ale angajatorilor si sindicate.Printre alte masuri se numara si instalarea unor puncte de testare mobile in locurile unde lucreaza numerosi muncitori straini si in spatiile unde locuiesc acestia. Autoritatea pentru Protectia Muncii va primi ca sarcina sa deruleze mai multe inspectii la locurile unde sunt concentrati numerosi lucratori straini.Sambata, institutul danez de sanatate publica (SSI) a raportat 789 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceva mai putine decat recordul de 859 de cazuri inregistrat vineri.