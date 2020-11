Donald Trump a analizat oportunitatea atacarii Iranului, care si-a marit stocul de uraniu imbogatit de 12 ori fata de cantitatea permisa

Consilierii de rang inalt l-au descurajat pe Donald Trump sa lanseze un atac din cauza riscului extinderii conflictului.Reuniunea cu cei mai importanti consilieri pe probleme de securitate a avut loc joi, la Casa Alba , ca raspuns la informatiile date publicitatii miercuri de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), potrivit carora Iranul si-a marit stocul de uraniu imbogatit de 12 ori fata de cantitatea permisa prin acordul nuclear din 2015.Potrivit informatiilor, la intalnire au fost prezenti vicepresedintele Mike Pence, secretarul de stat Mike Pompeo, secretarul interimar al apararii Christopher Miller si presedintele sefului statului major interarme Mark Milley.Nu este exclus ca presedintele Trump sa caute in continuare modalitati de a ataca, active, si aliati ai Iranului, inclusiv militiile din Irak , a raportat New York Times, citand oficialii familiarizati cu acest dosar.AIEA a afirmat, in ultimul sau raport trimestrial asupra Iranului, ca stocul de uraniu imbogatit al acestei tari a depasit 2.400 de kilograme, cu mult peste cele 202.8 kilograme permise in cadrul acordului nuclear din 2015 cu SUA, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China Regimul de la Teheran a inceput sa ignore prevederile-cheie ale acordului anul trecut, dupa ce presedintele Donald Trump a decis ca SUA sa paraseasca acordul si a restabilit sanctiuni la adresa Iranului.Presedintele ales, Joe Biden , a promis ca va reveni asupra deciziei predecesorului sau in privinta acordului, ceea ce se va dovedi mai greu de realizat in contextul in care actualul lider de la Casa Alba va enerva conducerea Iranului inainte ca Biden sa ii ia locul in ianuarie anul viitor.