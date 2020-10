VIDEO Donald Trump, despre infectarea sa cu coronavirus: "O binecuvantare de la Dumnezeu"

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Donald Trump, dornic sa-si revitalizeze campania aflata in suferinta, la doua zile dupa externarea sa din spitalul militar Walter Reed, a subliniat in mod repetat cat de bine se simte in timpul recuperarii de pe urma COVID-19.'Cred ca a fost o binecuvantare de la Dumnezeu ca l-am luat (virusul). A fost o binecuvantare mascata', a afirmat Trump intr-un mesaj video publicat miercuri, explicand ca faptul ca a fost tratat cu medicatie de la Regeneron Pharmaceuticals i-a permis sa constate pe propria persoana cat de eficienta poate fi aceasta.Presedintele, care a fost foarte criticat pentru raspunsul intarziat la pandemia care a ucis peste 211.000 de americani, si pentru a-si fi pus in pericol personalul prin descurajarea purtarii mastilor la Casa Alba si in campania electorala, a vorbit si despre un tratament similar de la Eli Lilly and Co.'Vreau sa obtin pentru voi ceea ce am primit eu. Si il voi face sa fie gratuit', a afirmat el.Momentul in care a fost inregistrat mesajul video este neclar. In mesaj, Trump afirma ca a revenit la Casa Alba 'in urma cu o zi', sugerand ca inregistrarea dateaza de marti, dar seful sau personal, Mark Meadows, a spus ca aceasta a fost facuta miercuri.Publicarea mesajului video intervine dupa asigurarile date de Casa Alba ca presedintele, in varsta de 74 de ani, a revenit in Biroul Oval miercuri, unde a fost informat despre discutiile privind planul de stimulare a economiei si despre uraganul Delta.Potrivit unui oficial al Casei Albe, Trump a intrat in biroul sau venind din Gradina cu trandafiri, pentru a evita sa traverseze holurile cladirii, riscand astfel sa-i expuna pe altii la coronavirus.Mark Meadows, care l-a informat pe Trump purtand echipament personal de protectie, a precizat ca accesul in Biroul Oval este extrem de limitat.In ciuda bolii sale, Trump cauta cai de a-si transmite mesajul electoral si de a reduce avansul luat de adversarul sau democrat JoeBiden in state-cheie, au afirmat consilieri. Mesajul video de miercuri pare a fi un pas in aceasta directie.Miercuri, Trump a vorbit prin telefon cu prim-ministrul britanic Boris Johnson , care s-a aflat el insusi la terapie intensiva in primavara din cauza COVID-19, transmite AFP.'Foarte recunoscator pentru prietenia si sprijinul lui in timp ce ma recuperam de la virusul chinezesc', a scris Trump pe Twitter , recurgand la o expresie care agaseaza Beijingul.'Sunt nerabdator sa lucrez cu el inca multi ani, este un tip grozav', a adaugat presedintele american.