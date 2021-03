De ce Rusia exporta vaccinuri si nu isi vaccineaza populatia. "E ca strategia lui Ceausescu in anii '80 de a infometa poporul ca sa exporte alimente"

"Rusia vaccineaza foarte putin la ea acasa, mai putin decat europenii care nu stau genial nici ei si aproape la fel de putin ca fiasco-ul global numit Brazilia , o tara unde politica populista a anulat avantajele unei baze solide de cercetare bio existente. Rusia nu poate sa produca suficient Sputnik V, dar in special nu poate organiza eficient distribuirea si vaccinarea in teritoriu, pentru ca statul rus e slab in asemenea sarcini civile care servesc populatia, nu cine stie ce obiective geostrategice.Ca atare e usor de inteles efortul de a licentia productia de vaccin Sputnik cu producatori de peste hotare, in Italia, Germania, etc. Nu e nimic suspect in asta, pur si simplu nu au capacitate de fabricatie acasa si nici nu poate fi creat asa ceva peste noapte, pentru ca nu trebuie confundata cercetarea de laborator care a produs reteta cu productia pe scara industriala; sunt doua lucruri complet diferite.Mult mai suspecta si politizata este masura de a exporta putinul vaccin Sputnik produs catre tari care vaccineaza oricum mult mai bine decat Rusia, cum ar fi Serbia sau Ungaria. E ca strategia lui Ceausescu in anii '80 de a infometa poporul ca sa exporte alimente, doar ca Rusia o face nu pentru cash, ci pentru avantaje diplomatice si propaganda.Cetatenii rusi sunt lasati sa moara nevaccinati pentru castiguri de soft power la Belgrad, Budapesta si posibil Bratislava (desi in Slovacia e pe cale sa se rupa coalitia de guvernare din cauza deciziei de acceptare a vaccinului rusesc, sau nu). Estimarile publicate de presa din Moscova sunt ca Federatia Rusa a inregistrat cam 400.000 de morti excedentare in pandemie, adica mai mult decat Statele Unite, care au o populatie de 2.3 ori mai mare. Poporul rus ar trebui salvat din mana propriilor conducatori, doar ca nu prea stim cum sa facem asta.In regiunea noastra doar fratii bulgari asista impasibili la toata tevatura: nu se agita, nu vaccineaza, nici cu Sputnik, nici cu de-alea occidentale, nu-i intereseaza subiectul, sunt zen. Si au alegeri parlamentare peste doua saptamani 🙂 Vedeti pe unde mergeti la vara", a scris acesta pe pagina sa de Facebook