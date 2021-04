Pentru prima data in 10 luni, Israelul nu a mai inregistrat niciun deces din cauza Covid

Ministerul Sanatatii a anuntat ca peste 53% din populatia tarii, de aproximativ noua milioane de persoane, a primit doua doze de vaccin, scrie BBC Peste 5 milioane de israelieni au primit ambele doze de vaccin impotriva COVID-19, la doar patru luni de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, potrivit cifrelor comunicate vineri de Ministerul Sanatatii."Aceasta este o realizare extraordinara pentru sistemul de sanatate si cetatenii israelieni. Impreuna eradicam coronavirusul", a scris pe Twitter ministrul sanatatii, Yuli Edelstein.Saptamana trecuta, directorul celui mai mare spital din Israel , Centrul Medical Sheba, a declarat ca tara sa este aproape de atingerea imunitatii de turma.Numarul de decese asociate infectarii cu Covid-19 a ramas neschimbat in ultimele zile: 6.346, conform datelor comunicate de Ministerul Sanatatii si citate de BBC.Numarul de cazuri zilnice de Covid-19 ajuns la un maxim in luna ianuarie a acestui an, cand erau raportate si cate 8.000 de cazuri pe zi, iar apoi a inceput sa scada.Cu o populatie de 9 milioane de locuitori, Israelul a dat startul campaniei de vaccinare pe 19 decembrie si reprezinta un model de succes in combaterea pandemiei de COVID-19 . A luat intotdeauna decizii contrare fata de celelalte state. Cand alte tari se relaxau masurile, Israelul intra in lockdown.