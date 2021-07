11 oameni au murit loviti de fulger in timp ce isi faceau un selfie in varful unui turn VIDEO

42 de persoane au murit in Uttar Pradesh, in timp ce alte 20 au murit duminica in Rajasthan, ambele state din nordul Indiei Unsprezece persoane au fost lovite de fulger in timp ce faceau selfie-uri in ploaie intr-un turn de veghe la Fortul Amer, datand din secolul al XII-lea, in Jaipur, capitala statului Rajasthan, a anuntat ofiterul de politie Vishnu Khatri.Aproximativ 30 de persoane se aflau in turn si intr-o zona din apropiere cand s-a produs incidentul, fulgerele determinandu-i pe unii dintre ei sa sara din turn."Oamenii se aflau duminica in turn isi faceau selfie-uri fara sa le pese de vremea nefavorabile . Peste 20 de persoane ranite au fost spitalizate", a adaugat el.In afara de incidentul de la Fortul Amer, alte noua persoane au murit lovite de fulger in statul Rajasthan, sapte dintre ele fiind copii, au declarat oficiali locali.In Uttar Pradesh, 42 de persoane, in mare parte fermieri sau persoane fara adapost, au murit in incidente similare, a afirmat un oficial din cadrul Departamentului pentru gestionarea dezastrelor. Alte sapte au murit lovite de fulger in statul Madhya Pradesh, din centrul tarii.Premierul indian Narendra Modi si-a exprimat regretul pentru pierderile de vieti omenesti, iar autoritatile statale au anuntat despagubiri pentru familiile victimelor si a celor raniti.Furtuni puternice insotite de fulgere sunt frecvente in India in timpul sezonului musonic care dureaza din iunie pana in septembrie. Biroul meteo a prognozat mai multe furtuni pentru India in zilele urmatoare.