New York a adaugat optiunea de gen neutru pe documentele de identitate pentru cei care nu se identifica nici ca femei, nici ca barbati

Legea intra in vigoare in 180 de zile

Decizia e valabila inclusiv pentru permisele de conducere si pentru certificatele de nastere.Concret, newyorkezii isi pot identifica sexul pe baza documentelor personale de identificare emise de stat, inclusiv licente si permise, cu un "X".Legea ce intra in vigoare in 180 de zile simplifica procesul de modificare a certificatului de nastere si permite utilizarea termenului "parinte" pentru prima data.New York City permite deja persoanelor sa-si actualizeze certificatul de nastere si sa selecteze o optiune "X" non-binara.Statul vecin New Jersey a adaugat optiunea de gen neutru "X" pentru permisele de conducere si cartile de identitate in aprilie.