VIDEO Donald Trump respinge planul de sustinere economica in valoare de 900 de miliarde de dolari aprobat de Congres

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



"Ii cer Congresului sa amendeze acest proiect de lege si sa mareasca ridicol de scazuta suma de 600 de dolari la 2.000 sau 4.000 de dolari pentru un cuplu. De asemenea, cer Congresului sa scape de elementele inutile si costisitoare ale acestei legi", a cerut Donald Trump intr-o inregistrare video postata pe Twitter Planul adoptat luni seara de congresmenii americani dupa luni de blocaj nu poate intra in vigoare fara semnatura presedintelui.Cu toate acestea, fara sa spuna in mod explicit ca nu il va semna, miliardarul american solicita sa i se trimita un proiect de lege amendat in mod "adecvat", altfel i-ar putea reveni "urmatoarei administratii" sarcina de a adopta un plan de sustinere economica.Pe langa trimiterea de cecuri familiilor celor mai vulnerabile, intr-un cuantum considerat insuficient de Donald Trump, planul adoptat luni de Congres prevede in special acordarea de asistenta financiara intreprinderilor mici si scolilor, suplimentarea ajutoarelor de somaj cu 300 de dolari pe saptamana, precum si o suma destinata distribuirii echitabile a vaccinurilor anti-COVID-19.