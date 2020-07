Decizie istorica in SUA. Curtea Suprema a decis ca jumatate din statul Oklahoma este rezervatie a nativilor americani

Judecatorii au decis cu 5 voturi la 4 in favoarea unui barbat numit Jimcy McGirt si au fost de acord ca locul unde a avut loc violul trebuie recunoscut ca parte a unei rezervatii, pe baza revendicarii istorice a tribului Muscogee (Creek), dincolo de jurisdictia autoritatilor statului.Judecatorul conservator Neil Gorsuch a scris decizia, formand o majoritate alaturi de patru judecatori liberali.Decizia inseamna ca, pentru prima oara, cea mi mare parte a estului Oklahomei este considerata in mod legal rezervatie. Peste 1,8 milioane de oameni traiesc in teritoriul respectiv, inclusiv aproximativ 400.000 in Tulsa, al doilea mare oras din Oklahoma.Intr-un comunicat comun, statul, tribul Creek si alte patru din cele "Cinci Triburi" ("Five Tribes") ale Oklahomei au anuntat ca "fac progrese substantiale" in directia unui acord privind o jurisdictie comuna, pe care o vor prezenta guvernului federal. Celelalte triburi sunt Cherokee, Chickasaw, Choctaw si Seminole."Triburile si statul sunt angajate sa implementeze un cadru pentru o jurisdictie comuna care va pastra interesele suverane si drepturile de auto-guvernare, confirmand in acelasi timp intelegerile de jurisdictie, procedurile, legile si reglementarile care asigura siguranta publica, economia si drepturile proprietatii private", arata comunicatul.Conform deciziei, membrii triburilor care traiesc in interiorul granitelor rezervatiei vor fi scutiti de anumite obligatii catre stat, cum ar fi plata impozitelor catre acesta, in timp ce nativii americani gasiti vinovati in instantele de stat vor putea sa conteste sentintele pe motive de jurisdictie. De asemenea, triburile vor putea obtine mai multa putere pentru a reglementa vanzarile de alcool si pentru a extinde jocurile de noroc in cazinouri.Decizia instantiei a anulat pedeapsa lui McGirt de 1.000 de ani de inchisoare, dar acesta se va confrunta probabil cu un nou proces in instanta federala si nu in instanta de stat.In conformitate cu legislatia SUA, membrii triburilor care comit infractiuni pe teritoriu tribal nu pot fi urmariti in instantele de stat si, in schimb, sunt supusi legislatiei penale federale, ceea ce uneori poate fi benefic pentru inculpati.Rezervatiile au fost create incepand cu secolul 19, dupa ce autoritatile americane i-au expulzat pe nativii americani din teritoriile lor traditionale.McGirt, in varsta de 71 de ani, a executat o pedeapsa cu inchisoarea timp de peste doua decenii, dupa ce a fost condamnat in 1997 in comitatul Wagoner din estul Oklahoma, pentru viol, molestarea si sodomizarea unei fetite de 4 ani. McGirt, care nu si-a contestat vinovatia in fata judecatorilor, a atacat o hotarare din 2019 a unei instante de apel a statului in favoarea Oklahomei.McGirt este membru al tribului Seminole. Fapta a avut loc pe un teren revendicat istoric de tribul Creek.Se punea problema daca teritoriul tribului Muscogee (Creek), unde a fost comisa fapta, ar trebui sa fie considerata o rezervatie nativa americana sau daca Congresul a eliminat acest statut in momentul in care Oklahoma a devenit stat in 1907.Oklahoma a sustinut ca tribul Creek nu a avut niciodata o rezervatie. Si chiar daca a existat, statul si administratia presedintelui Donald Trump au sustinut ca aceasta a fost eliminata de Congres.Judecatorii au analist date istorice complexe, care a inceput cu relocarea fortata de catre guvernul american a nativilor americani, inclusiv tribul Creek, in Oklahoma, intr-un eveniment traumatic din secolul 19 cunoscut sub numele de "drumul lacrimilor".O rezervatie este un teren administrat de un trib din subordinea Biroului Federal al Afacerilor Indiene si, in general, este scutita de jurisdictia statului, inclusiv de impozite.