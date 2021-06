Televiziunea din Belarus a difuzat declaratiile jurnalistului Roman Protasevich. Apropiatii acestuia denunta "amenintari psihologice" VIDEO

Fost redactor-sef al presei de opozitie NEXTA, care a jucat un rol-cheie in miscarea istorica de protest din Belarus in 2020, Roman Protasevich, vizibil tulburat, a afirmat ca a indemnat la proteste impotriva regimului si a dat asigurari ca il respecta pe presedintele Aleksandr Lukasenko. Jurnalistul de 26 de ani a mai spus ca doreste sa-si indrepte greselile si sa duca o viata linistita, departe de politica. Cu cateva ore inainte de difuzarea inregistrarii, ONG-ul pentru apararea drepturilor omului Viasna a denuntat afirmatiile obtinute "sub amenintare"."Tot ce va spune (Roman) Protasevich va fi obtinut dupa amenintari, cel putin psihologice, si sub amenintarea unor acuzatii incorecte, dar foarte al caror obiect este", a declarat joi dimineata pentru AFP directorul Viasna, Ales Beliatki. " Orice spune el acum este propaganda curata care nu contine nicio farama de adevar", a continuat el.Roman Protasevici a fost arestat la 23 mai impreuna cu partenera sa, Sofia Sapega (23 de ani), dupa ce avionul de pasageri al companiei Ryanair in care se aflau a facut o aterizare fortata la Minsk, capitala Belarusului, in timpul zborului de la Atena spre Vilnius, in Lituania.Autoritatile belaruse au justificat deturnarea avionului, care survola teritoriul lor, printr-o amenintare cu bomba. Aceasta afacere a declansat un scandal international si a condus la anuntarea de noi sanctiuni impotriva Belarusului, opozitia si capitalele occidentale denuntand un subterfugiu al regimului lui Aleksandr Lukasenko pentru a-l aresta pe disident.In Belarus, Roman Protasevich este urmarit penal pentru "organizarea" de revolte in Belarus, o infractiune pedepsita cu 15 ani de inchisoare.La o zi dupa arestarea disidentului, in timp ce media independente si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu starea lui de sanatate, autoritatile din Belarus au difuzat o inregistrare video cu Roman Protasevici in care el a spus ca a "dat declaratii". Partenera sa, Sofia Sapega, a aparut si ea intr-un videoclip in care si-a recunoscut infractiunile. De fiecare data, opozitia a denuntat inregistrari obtinute sub constrangere, o practica folosita mult timp de regimul lui Aleksandr Lukasenko.