Delfini morti in Mauritius, in apropierea unei scurgeri de petrol. Numarul a ajuns la 38

"Pot sa confirm ca pana in prezent am gasit carcasele a 38 de delfini", a declarat Jasvin Sok Appadu din cadrul Ministerului Economiei Albastre, Resurselor Marine, Pescuitului si Transporturilor Maritime.Appadu a confirmat joi pentru agentia DPA ca numarul delfinilor gasiti esuati in Mauritius era de douazeci si sapte, insa acesta a negat orice legatura dintre acest eveniment si recenta scurgere catastrofala de petrol din zona insulei.Jasvin Sok Appadu a spus ca un raport preliminar nu indica nicio conexiune cu scurgerea recenta de pe un petrolier japonez. ''Un lucru e sigur, nu are legatura cu scurgerea de petrol. Daca ar avea... atunci ar fi trebuit sa fie si alte specii moarte'', a declarat Appadu pentru DPA, adaugand ca sunt asteptate rezultate amanuntite ale autopsiilor.Organizatiile de mediu nu sunt insa de acord cu aceasta afirmatie. ''Nimeni de aici de pe insula nu are incredere in acest raport (guvernamental)'', a declarat pentru DPA Sunil Dowarkasing, consultant independent din Mauritius care a colaborat anterior cu Greenpeace.Dowarkasing a precizat ca organizatiilor pentru protectia mediului ar trebui sa li se permita sa realizeze propriile teste si autopsii. ''Sunt niste imagini... ale unor delfini cu boturile complet negre'', a spus el adaugand ca guvernul incearca sa ''minimizeze urmarile acestei scurgeri de petrol''.Un oficial din Ministerul pentru pescuit, Jasvin Sok Appadu, a declarat miercuri ca ''delfinii morti prezentau cateva rani si aveau sange in jurul botului, fara a fi murdari de petrol. Cei care au supravietuit, in jur de zece, pareau foarte obositi si abia mai puteau inota".Experti japonezi trimisi la fata locului au explicat, marti, in cadrul unei videoconferinte, ca au examinat o duzina de zone marine, aflate la 800 de metri nord-vest de epava. Ei nu au descoperit pagube la nivelul solului marin si a recifelor de corali.Societatea pentru Conservare Marina din Mauritius a anuntat miercuri ca 15 kilometri de coasta au fost afectati de scurgerea de petrol care se deplasa spre parcul marin Blue Bay, unde sunt ocrotite 38 de tipuri de corali si 78 de specii de pesti.Intre timp, Greenpeace a facut apel la efectuarea unei investigatii asupra acestor decese.Cei saptesprezece delfini au fost gasiti miercuri morti pe o plaja din Mauritius, la o luna dupa ce petrolierul MV Wakashio a esuat pe un recif de corali, la 25 iulie si, o saptamana mai tarziu, a inceput sa aiba scurgeri de petrol. Vasul a fost scufundat luni.Din nava s-au scurs cel putin 1.000 de tone de petrol, care au ajuns pe coaste - inclusiv in zone protejate, cu paduri de mangrove si specii pe cale de disparitie - si in apele cristaline, care atrageau numerosi turisti.