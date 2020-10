Cele doua tabere de sustinatori din orasul natal al lui Joe Biden: sustinatorii lui Trump sunt optimisti, democratii sunt "stresati"

Trump - o noua surpriza?

Traumatismul din 2016

>", rezuma acest profesor de istorie, in varsta de 55 de ani, cu ochii albasti ca masca sa de protectie, tricoul si partidul sau.



Constient de miza, Joe Biden s-a intors sambata in Pennsylvania - pentru a 16-a oara - din iunie 2019, potrivit calculelor NBC.



Donald Trump vine in Pennsylvania luni.



Fiecare spera sa obtina cei 20 de mari electori din acest stat-cheie, cruciali in obtinerea unei vicotrii in noiembrie. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



La Olyphant, la periferia de nord a orasului Scranton, David Mitchko, in varsta de 53 de ani, care face campanie in favoarea presedintelui in exercitiu Donald Trump , respinge sondajele care-l crediteaza cu un avans de cinci puncte procentuale pe Joe Biden in acest stat-cheie in alegerile prezidentiale."Eu nu cred o secunda in sondaje", declara el, fara sa poarte masca, intre doua crize de tuse."Acum patru ani nu era nicio pancarta cu Trump undeva. Este o zona democrata, dar lucrurile se schimba. Sustinerea presedintelui este mai masiva ca in 2016", spune el, afisand acelasi optimism ca in august, la o precedenta intalnire cu AFP.Ca pentru a-i da dreptate, un automobilist claxoneaza si ridica pumnul trecand prin fata casei sale, decorata cu bannere mari cu mesajul "Trump 2020".In regiunea Scranton, un oras cu 75.000 de locuitori, s-a nascut Joe Biden in urma cu 77 de ani. Insa ea este totodata o emblema a acestui fost teritoriu muncitoresc si democrat din Pennsylvania care, in 2016, a trecut de partea lui Donald Trump.De cealalta parte a strazii, Matt Malloy este de asemenea convins ca miliardarul va crea, inca o data, "surpriza", in pofida previziunilor. "Nu stiu daca va castiga (la Scranton), dar cred ca va castiga in tara", da el asigurari.La fel ca el, partenera sa Melissa Durkin va vota din nou cu Donald Trump, la 3 noiembrie.Cu toate acestea, Matt Malloy, in varsta de 30 de ani, este inscris pe listele electorale ca democrat."A trecut mult timp de cand nu a mai fost un candidat democrat bun", deplange Melissa Durkin, o terapeuta respiratorie, care poarta un tricou cu sloganul "Make America Great Again" al presedintelui republican.Ea nu este sedusa de catre Joe Biden, in pofida vizitelor regulate in orasul copilariei sale, care a devenit un element al discursurilor sale de campanie.Scranton este majoritar democrat, insa nu si periferia orasului. Hillary Clinton a obtinut o victorie in comitatul Lackawanna, din care face parte orasul, cu o diferenta de 3 puncte procentuale in 2016. Insa a fost invinsa in Pennsylvania cu o diferenta de un punct procentual.Nick Boyer, cu care AFP s-a intalnit la cativa metri de magazinul de sandvisuri "Hank's Hoagies" - de unde Joe Biden venea sa-si cumpere bomboane in anii '50 - va vota cu democratul, dar fara sa creada in el."Cred ca Donald Trump va castiga, pentru ca are multa sustinere in sudul (Statelor Unite). Sper sa ma insel", declara acest student la drept penal.Prietena sa, Logan McCann, in varsta de 21 de ani, care va vota pentru prima oara, marturiseste si ea ca este "un pic stresata" pentru candidatul democrat. "Hillary Clinton a castigat votul popular in 2016 si nu a fost aleasa. Mi-e frica ca se poate repeta"."Niciun democrat din America nu este sigur (de victorie), pentru ca in 2016 toata lumea a fost surprinsa, inclusiv Donald Trump", subliniaza Bill Burke. El locuieste intr-o casa instarita de pe North Washington , strada pe care fostul vicepresedinte a locuit pana la varsta de zece ani."Majoritatea democratilor vad vestile bune, sondajele si toate astea, si se intreaba frenetic: <