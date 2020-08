Demonstratiile negationistilor COVID nu trebuie interzise!

Rasplata pentru atata rabdare si spirit comunitar este cifra atat de impresionant de mica de infectari si decese din Germania, comparativ cu situatia la nivel international. Este un succes care a dus si la relaxarile ample, decise intre timp. Cafenelele si restaurantele s-au redeschis demult, cinematografele si salile de concert s-au trezit din hibernarea impusa, calatoriile nu mai sunt interzise. In scoli se reiau cursurile. In contextul dat, demonstratia bizara de la finele saptamanii trecute pare cu atat mai absurda.Cei mai multi din cei care s-au inhaitat acolo sunt evident preocupati numai de propria persoana. Originea si motivele or fi fost diferite, dar comportamentul egoist a fost liantul care i-a unit. Nu au tinut cont de altii, nu au manifestat intelegere, nu au dat dovada de spirit de raspundere. Deviza demonstratiei este foarte graitoare: "Sfarsitul pandemiei - ziua libertatii". Mai multa ignoranta si prostie nici ca se poate inchipui.Dar este bine ca acest protest grotesc a existat. Mai putin benefic e faptul ca se discuta iarasi, automat, despre limitarea dreptului la reuniune pasnica. Interzicerea manifestatiilor de acest gen le-ar oferi celor care iau parte la ele argumentul de care duc lipsa. Ei ar putea intr-un astfel de caz sa spuna: "ia priviti aici, statul ne incalca dreptul fundamental la liberatea de opinie si de reuniune." Dar asa, efectul este contrar: statul dispretuit fatis pe parcursul demonstratiei, aceasta democratie, a lasat protestul sa se scurga in van.Aceasta adunare bizara sosita din toate colturile Germaniei nici ca s-ar fi putut mai bine autodemasca si face de ras. Toata lumea a putut vedea de care parte se afla clarviziunea si toleranta si de care parte obtuzitatea si intoleranta. Cu toata furia, de inteles, impotriva celor care refuza sa mai invete ceva - aceasta demonstratie a fost si un triumf al democratiei si statului de drept. Fiindca cine incalca legi sau nesocoteste reguli trebuie sa se astepte la consecinte. Asa s-a si intamplat la Berlin, unde politia a facut plangere impotriva organizatorului inca in timpul demonstratiei, fiindca nu au fost respectate normele de igiena.Cand regulile au fost voios incalcate si in timpul proclamatiei finale, politia a pus capat blestemului. Statul este deci foarte bine capabil de actiune. Poate ca unora li s-a parut prea putin si prea tarziu, tinand cont de imaginile socante si de starea de spirit agresiva. Cu toate acestea, si astfel de proteste absurde trebuie permise in continuare. Chiar daca pot parea la un moment dat greu de suportat, ele sunt cu precadere una: expresia unei societati libere.Acest articol a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro Marcel Furstenau este redactor al Deutsche Welle.