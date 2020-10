Denunturile furioase ale membrilor Secret Service dupa plimbarea lui Trump cu masina: "Noi nu suntem sacrificabili!"

A supporter as Trump stages his Walter Reed drive-by: "God bless our president. I will die for him. I will die for that man, happily. I will die for him. Anyone want to mess with him, you mess with me first. He is a hero that man."

Trump a fost filmat intr-un vehicul negru, purtand masca si salutandu-si sustinatorii adunati langa spital.Intr-un mesaj publicat in aceeasi zi pe Twitter , el anunta anterior ca avea sa faca o "mica surpriza", salutand "marii patrioti din strada".Seful in exercitiu al statului apare in imagini purtand o masca, insotit de doi agenti din cadrul Secret Service, care poarta la randul lor masti si combinezoane medicale."Asta n-ar fi trebuit sa se intample niciodata", a declarat pentru CNN unul dintre membrii Secret Service, o unitate de elita din cadrul politiei insarcinata cu protectia presedintilor Statelor Unite."Noi nu suntem sacrificabili", si-a exprimat ingignarea aceasta sursa, care a denuntat atitudinea iresponsabila a presedintelui fata de cei doi agenti, plasati in carantina."Este complet iresponsabil", a declarat alta sursa din cadrul Secret Service pentru CNN.Iesirea lui Donald Trump a fost aprig criticata, de asemenea, in comunitatea stiintifica."Trebuie ca fiecare persoana prezenta in vehicul in timpul acestei iesiri prezidentiale complet inutile sa fie pusa in carantina timp de 14 zile. Ele se pot imbolnavi. Pot muri. Pentru teatru politic. Comandat de Trump pentru a le pune viata in pericol cu acest teatru. Este o nebunie", a denuntat pe Twitter James Phillips de la Facultatea de Medicina a Universitatii George Washington."Plimbandu-se in exteriorul Walter Reed, presedintele isi pune grav in pericol agentii din Secret Service. Asta e culmea iresponsabilitatii", a denuntat pe Twitter un profesor de medicina si chirurgie la Universitatea George Washington, Jonathan Reiner.Presedintia a subliniat ca s-au luat masuri de precautie "adecvate" in vederea protejarii presedintelui si anturajului sau, constand in "echipamente de protectie"."Iesirea a fost validata de catre echipa medicala ca sigura", a subliniat un purtator de cuvant al presedintiei, Judd Deere.Echipa medicala a lui Donald Trump a anuntat duminica, dupa ce acesta a petrecut doua nopti in spital, ca starea sanatatii presedintelui american se "imbunatateste" si ca poate fi luata in calcul o intoarcere la Casa Alba "inca de luni".Casa Alba a anuntat ca decizia cu privire la o eventuala externare a presedintelui american din spital urma sa fie luata luni, "in cursul zilei".