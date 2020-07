Descoperire a politiei olandeze: containere maritime transformate in celule si o camera de tortura echipata

Camera de tortura nu fusese folosita inainte ca politia sa ajunga la fata locului, informeaza Washington Post, citat de Digi24 Descoperirea a fost facuta luna trecuta de catre politistii care lucrau la un caz bazat pe informatiile criptate obtinute de pe telefoanele infractorilor de catre politia franceza. Sute de suspecti au fost arestati de fortele de ordine olandeze si britanice din cauza informatiilor criptate.Investigatia politiei olandeze are la baza milioane de mesaje criptate. In cadrul investigatiei, denumita 26Lemont, au fost arestati peste 100 de suspecti si au fost capturate peste 8 tone de cocaina si 1,2 tone de metamfetamina. 19 laboratoare in care se produceau droguri sintetice au fost desfiintate si au fost confiscate zeci de arme de foc.Cele sapte containere au fost descoperite intr-un depozit din satul Wouwse Plantage, la granita cu Belgia , iar sase oameni suspectati ca puneau la cale infractiuni precum rapire sau atac deosebit de grav au fost arestati de politia olandeza in data de 22 iunie.Mesaje si fotografii cu camera de tortura, dotata cu un scaun de dentist prevazut cu mijloace de imobilizare, au ajuns anonim la politsti. Depozitul era denumit in mesaje "camera de tratament" si erau transmise numele potentialelor victime.Foarfece de gradina, pensete si bisturie au fost descoperite in containere, iar in urma altor perchezitii au fost gasite uniforme de politie, veste antiglont, masini furate, 25 de arme de foc si droguri.Suspectii au fost retinuti timp de 90 de zile, in timp ce investigatia este inca in desfasurare.