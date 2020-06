Descoperire: Cel mai vechi teatru londonez, anul 1560

Ziare.

Potrivit specialistilor, in epoca elisabetana, Teatrul The Red Lion este considerat a fi primul spatiu construit special cu functia de teatru, potrivit News.ro. De-a lungul timpului, au existat o serie de dispute legate de locul unde s-ar afla acest prim teatru. Acesta a fost construit in 1567 de John Brayne, inainte de constructia The Theatre din Shoreditch, pe care a finalizat-o cu James Burbage in 1576.Sapaturile incepute inca de anul trecut, au relevat structuri din lemn, artefacte si ramasite ale constructiei. Descoperirea este considerata a fi extraordinara de catre arheologul Stephen White.La momentul in care au inceput sapaturile in ianuarie 2019, arheologii au descoperit o structura rectangulara din lemn, formata din 144 de barne, care prezentau ceea ce ar fi fost locurile pentru public.Situl masoara 12,3 metri lungime si 9,3 metri latime.Sapaturile au fost conduse de Archaeology South-East, parte a Institutului de Arheologie de la University College London.Arheologul care a condus echipa de sapaturi a declarat: "Dupa aproximativ 500 de ani, ramasitele teatrului Red Lion, care a marcat inceputul teatrului elisabetan, este posibil sa fi fost in sfarsit descoperite".White a mai precizat ca "Dovezile solide combinate - resturile arheologice ale constructiilor, in locul potrivit, in perioada potrivita - par sa se potriveasca trasaturilor teatrului inregistrate in primele documente".