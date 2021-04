Resturi umane de 45.000 de ani descoperite in Bulgaria dezvaluie o migratie necunoscuta catre Europa

Aceste resturi umane, dintre care un intreg dinte si fragmente de os, au fost gasite intr-o pestera din Bulgaria in 2020. Secventierea genetica a concluzionat ca acesti indivizi erau mai apropiati de populatiile actuale din Asia de Est si din Americi decat de europeni. Aceasta descoperire sugereaza "ca ei apartineau unei migratii umane moderne in Europa care nu era inca cunoscuta" in istoria genetica a migratiilor, potrivit studiului. Este si o "dovada ca au avut o oarecare continuitate intre primii oameni moderni in Europa si cei care au trait mai tarziu in Eurasia", continua studiul.Aceste descoperiri " modifica intelegerea noastra initiala despre primele migrantii umane in Europa", indica Mateja Hajdinjak, cercetator la Institutul german pentru Antropologie Evolutiva "Max Planck", care a condus cercetarea.Acest lucru arata cum "chiar si istoria europenilor moderni din Europa ar fi putut fi tumultuoasa si a implicat inlocuirea populatiilor". Resturile, gasite in grota Bacho Kiro din Bulgaria , au aratat in primul rand ca oamenii traiau alaturi de cei de Neanderthal in Europa mai devreme decat s-a crezut. Dar analiza genetica a resturilor a aratat si ca primii oameni si cei de Neanderthal au interactionat mai mult decat se credea.Toti indivizii din grota Bacho Kiro au stramosi de Neanderthal cu cinci sau sapte generatii inainte de existenta lor, sugerand ca amestecul dintre primii oameni din Europa si cei de Neanderthal era frecvent", potrivit lui Hajdinjak.Prima dovada a unei asemenea interactiuni s-a bazat pe descoperirea in Romania a unui singur individ, numit Oase 1, vechi de 40.000 de ani.