Descoperiri arheologice spectaculoase din Roma, prezentate publicului. Ultimele artefacte scoase la lumina

Roma este un imens santier arheologic in plina activitate si, totodata, "un pretios cufar de comori care nu inceteaza sa ne incante", a declarat vineri primarul orasului, Virginia Raggi.Arheologii italieni au realizat sapaturi pe o strada cunoscuta in trecut sub numele de Via Alessandrina, situata nu departe de Forumul Roman, in centrul "Cetatii Eterne". La sfarsitul lucrarilor, expertii italieni au numarat peste 60 de descoperiri arheologice, inclusiv numeroase elemente ornamentale ale unor constructii.Printre cele mai impresionante se afla un bust al lui Dionisos, zeul vinului, care a fost descoperit in martie 2019. Reprezentarea acestui zeu din Antichitate prezinta un interes deosebit, a declarat directorul Muzeelor de arheologie si istorie din Roma, Claudio Parisi Presicce.In aceeasi zona a fost gasit si un cap sculptat in piatra, care il infatiseaza cel mai probabil pe imparatul roman Octavianus Augustus in anii lui de tinerete. Octavianus Augustus a domnit in Imperiul Roman in urma cu 2.000 de ani.Potrivit Municipalitatii din Roma, sapaturile din acel sit, realizate pe o lungime de 60 de metri, au durat din martie 2018 pana in noiembrie 2020. Lucrarile au fost sprijinite financiar si de Azerbaidjan, care a oferit o donatie de circa 1 milion de euro.Multe dintre aceste descoperiri vor fi expuse permanent la Muzeul Forurilor Imperiale din piata Traian. Totusi, din cauza restrictiilor provocate de pandemia de coronavirus, acest muzeu a fost inchis temporar.