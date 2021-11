O „mină de aur genetică” din deșertul din Chile ar putea ajuta la crearea de noi culturi rezistente la secetă

Deșertul Atacama din Chile este cel mai uscat loc de pe Pământ în afara Polului Nord și polului Sud. Cu toate acestea, este plin de vegetație care a evoluat pentru a se descurcă cu apă și substanțe nutritive limitate, unui mediu de mare altitudine care este expus la cantități mari de radiații de la lumina soarelui și schimbări extreme de temperatură de 50 de grade între noapte și zi. Asta le face exemplarele perfecte de studiat pentru a dezvolta culturi care pot crește într-o lume amenințată de schimbările climatice.

După un studiu de 10 ani, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), un grup de oameni de știință a examinat genomul speciilor de plante dominante și al microbilor importanți din solul din Atacama și a identificat 265 de gene care joacă un rol important în adaptarea acestor plante la condițiile dure de deșert. Autorii descriu aceste descoperiri drept o „mină de aur genetică” care ar putea ajuta oamenii de știință să creeze culturi mai rezistente, capabile să reziste climatelor mai uscate care se preconizează că vor apărea în timpul secetelor induse de schimbările climatice.

Necesitatea de a proiecta noi culturi nu a fost niciodată mai de actualitate. Seceta a lovit tot mai multe locuri din lume și este din ce în ce mai frecventă și mai devastatoare cu fiecare an care trece. Din 2010 până în 2018, culturi și animale de aproximativ 116,7 miliarde de dolari din lumea în curs de dezvoltare s-au pierdut din cauza secetei.

„Deșertul Atacama este ca un laborator natural perfect pentru a studia cum ar arăta o lume aridă”, a declarat pentru The Daily Beast Rodrigo Gutierrez, cercetător chilian și coautor al noului studiu. „Acesta este un studiu la nivel de ecosistem. Practic, am studiat toate speciile de plante care trăiesc aici și le desemnat pe cele mai importante și ce putem învăța de la ele.”

Pentru a identifica genele de interes, cercetătorii au ales să studieze 32 de specii de plante dominante originare din Atacama și au comparat genomul lor cu genomul altor 32 de specii „surori” găsite în medii mai confortabile. Această comparație a evidențiat 265 de gene care păreau să fi suferit mutații ca răspuns la adaptarea la deșert. Unele dintre aceste gene sunt asociate cu capacitatea de a supraviețui mai bine cu mai puțină apă, cu reglarea biochimiei pentru a face față solurilor sărace în nutrienți și cu o toleranță crescută la radiații brutale.

