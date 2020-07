Desi SUA raporteaza zilnic peste 50.000 de infectari cu coronavirus, de aproape o saptamana, iar numarul deceselor a depasit 130.000, Donald Trump spune ca "99% dintre cazurile de coronavirus sunt inofensive"

Conform The Guardian, citat de Digi24 "Am fost loviti de virusul din China . Dar am realizat multe lucruri. Strategia noastra merge inainte si merge bine. Dispare dintr-o zona, iar apoi isi face aratata fata urata in alta zona. Dar am invatat multe. Am invatat cum sa stingem incendiul", a spus Donald Trump in timp ce tara pe care o conduce raporteaza peste 50.000 de cazuri zilnic de aproape o saptamana., in ciuda laudelor presedintelui american., din nou."Am testat pana acum aproape 40 de milioane de oameni. Facand asta, aratam cazuri, dar 99% dintre ele sunt inofensive. Rezultate pe care nicio alta tara nu le poate arata, pentru ca nicio alta tara nu are capacitatea noastra de testare, nici in termeni de cifre, nici in termeni de calitate".