Designul ambitios al celei mai mari statii de cercetare subacvatica a fost dezvaluit. Structura va gazdui prima sfera subacvatica pentru productia de alimente

Cei doi au dezvaluit planurile pentru Proteus Fabien Cousteau, un laborator modular de 4.000 de metri patrati, care va gazdui cercetatori din intreaga lume care studiaza oceanul - de la efectele schimbarilor climatice la potentiale descoperiri medicale, informeaza CNN Proiectata ca o structura circulara cu doua etaje si sprijinita pe fundul oceanului cu stalpi, statia va pune la dispozitie laboratoare, zone rezidentiale, centre medicale si o piscina din care scafandrii pot accesa fundul oceanului. Alimentata de energie eoliana si solara si prin conversia energiei termice oceanice, structura va avea, de asemenea, prima sera subacvatica pentru productia de alimente, precum si un studio de productie video.Fabien si Cousteau vor ca Proteus se fie versiunea subacvatica a Statiei Spatiale Internationale, unde agentii guvernamentale, oamenii de stiinta si sectorul privat pot colabora in spiritul cunoasterii colective."Explorarea oceanului este de 1.000 de ori mai importanta decat explorarea spatiala pentru supravietuirea noastra, pentru viitorul nostru. Este chiar motivul pentru care existam", a spus Cousteau.Potrivit lui Cousteau, va dura 3 ani pana cand Proteus va fi construit, in conditiile in care pandemia de coronavirus a intarziat deja proiectul.