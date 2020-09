Sefa Comisiei Europene, despre otravirea lui Navalnii: "Nu este un caz singular"

"Otravirea lui Alexei Navalnii cu un agent chimic nu este unica, am mai vazut asa ceva", a spus ea, in discursul despre starea Uniunii Europene, potrivit Digi24 Aceasta a mai vorbit si despre alte tentative de otravire sau amestecuri in campanii electorale."Acest tipar nu se schimba si nici o conducta nu va schimba acest lucru", a spus ea, cu referire la controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa aprovizioneze Europa cu gaze rusesti prin Marea Baltica.Gazoductul Nord Stream 2 ar urma sa dubleze capacitatea gazului rusesc pompat direct in Germania la 110 miliarde de metri cubi pe an. Proiectul, in care compania de stat Gazprom a investit jumatate din costul de 9,5 miliarde de euro, este finantat din imprumuturi de la Royal Dutch Shell OMV din Austria, Engie din Franta si grupurile germane Uniper si Wintershall.