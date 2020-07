Deutsche Welle: Corespondentii din Polonia il apara pe jurnalistul atacat de presedinte

Este o zi de vara, dar nu prea fierbinte, la Boleslawiec, un orasel din vestul Poloniei, la mai putin de 50 de kilometri departare de granita cu Germania. In frumoasa piata veche a orasului flutura mari steaguri rosii-albe. Sute de persoane asteapta cu rabdare probabil cel mai mare eveniment care va avea loc in acest an marcat de pandemie in localitate: un discurs electoral al presedintelui Poloniei, Andrzej Duda.Politicianul national-conservator se zbate pentru fiecare vot. Sondajele arata un rezultat foarte strans pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Cu cateva zile inaintea votului (alegerile au avut loc pe 12 iulie 2020 - nota redactiei), presedintele polonez se afla sub presiune, inclusiv din cauza unui ziar. Tabloidul de mare tiraj "Fakt" a relatat ca seful statului polonez l-ar fi amnistiat si eliberat din inchisoare pe un infractor condamnat pentru abuzarea sexuala a propriei sale fiice.Presedintele a incercat sa se justifice, explicand ca familia acestuia ar fi cerut iertarea barbatului. In plus, nu ar fi fost vorba de pedeapsa pentru viol, pentru care barbatul ar fi efectuat deja intreaga pedeapsa cu inchisoarea, ci de interdictia dictata de tribunal de contactare a propriei familii.Presedintele nu se opreste insa aici. El acuza ziarul "Fakt", care apartine casei editoriale elvetiano-germane Ringier-Axel Springer, ca ar face o campanie murdara impotriva sa. El nu va permite ca germanii sa le aleaga presedintele polonezilor, a mai spus Duda furios. "Exact, nici nu vrem asta!", au strigat sustinatorii sai.Discursul sau este transmis in intreaga tara de televiziunea TVP, apropiata partidului de guvernare. Presedintele continua cu invinuirile. Il ia in vizor pe corespondentul la Varsovia al cotidianului german "Die Welt", care face parte tot din editura Springer. El il mentioneaza direct pe jurnalistul german, cu numele sau. Relatarile acestuia ar fi o dovada pentru lipsa de impartialitate a presei germane, sustine presedintele polonez."Este socant ca un sef de stat se rafuieste public in acest fel cu un jurnalist", spune corespondentul in Polonia al ziarului belgian "Le Soire", Romain Su, in dialog cu DW. Su este unul din cei 35 de corespondenti de presa europeni din Polonia care au redactat un apel prin care il apara pe jurnalistul german Philipp Fritz si in care il critica pe presedintele polonez."Credem cu convingere in libertatea presei si in dialogul liber ca pietre de temelie ale discursului public. Faptul ca Andrzej Duda a atacat un jurnalist in fata camerelor de luat vederi la o actiune electorala este un atac direct la aceste valori", se spune in declaratia semnata de cei 35. Ei atrag atentia ca, dupa ce televiziunea TVP a publicat fotografia corespondentului german, acesta ar fi primit mai multe amenintari."Philipp Fritz a fost dat pe mana urii, el a primit mai multe mesaje neplacute", spune Su. Potrivit ziaristului belgian, Fritz nu ar fi scris absolut nimic care sa motiveze o astfel de campanie publica impotriva sa. "Poti sa nu fi de acord cu un articol de presa, cu tonul acestuia, dar nu il ataci pe jurnalist direct folosindu-i numele", adauga Su.Si organizatia Reporteri Fara Frontiere este ingrijorata de acest caz. "Este inacceptabil", crede seful organizatiei, Christian Mihr. Presedintele Duda ar trebui sa-i ceara scuze lui Philipp Fritz si sa accepte relatarile independente de presa, "deoarece domnul Fritz nici nu a facut altceva", spune Mihr pentru DW. Iar faptul ca un post TV apropiat guvernantilor publica fotografia jurnalistului dupa discursul presedintelui ar fi o amenintare nedisimulata, adauga el. "Presedintele vrea sa incinga atmosfera cu astfel de amenintari", crede Mihr.Acest gen de incitare - impotriva Germaniei, a presei sau a homosexualilor - s-a dovedit rentabila pentru seful statului polonez. Andrzej Duda a castigat turul doi al prezidentialelor duminica trecuta si a ramas presedinte al Poloniei. Asa cum se astepta, rezultatul a fost foarte strans: Duda a primit 51,03% din voturi, rivalul sau liberal Rafal Trzaskowski 48,97%.Dar campania electorala brutala a facut probabil si mai mult rau unei societati poloneze oricum foarte divizate. Munca jurnalistilor straini in Polonia va deveni si ea mai dificila. Potrivit revistei mediatice poloneze "Pressserwis", ziarul "Die Welt" si-ar fi retras temporar corespondentul, Philipp Fritz, de la Varsovia.