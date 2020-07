Deutsche Welle: Summitul UE, in continuare mult stres pentru bani

Cancelara Angela Merkel isi sarbatoreste ziua de nastere, pe 17 iulie, alaturi de liderii celorlalte 26 de tari membre ale UE. Atmosfera nu e prea festiva. Disputa pe marginea fondului de reconstructie post-coronavirus, in valoare de 750 de miliarde de euro, se asteapta sa fie una incinsa. Negocierile sunt complicate de faptul ca si planul de buget al UE, de 1100 de miliarde de euro, se afla de asemenea in discutie in paralel.Propunere de compromisEste primul summit la care liderii europeni sunt din nou prezenti personal, dupa luni in sir de videoconferinte. Pentru a se ajunge la un acord, va fi nevoie de nenumarate discutii separate, in echipe de cate doi-trei lideri, pe marginea reuniunii. Angela Merkel, a carei tara detine presedintia prin rotatie a blocului comunitar, va avea de convins intre patru ochi pe cei care nu sunt de acord cu variantele actuale.Presedinele Consiliului European, Charles Michel, a scris in invitatia trimisa liderilor celor 27 de state membre: "Un acord este neaparat necesar, spre binele cetatenilor nostri." Si va fi nevoie de o "munca grea" in acest sens. El a venit saptamana trecuta cu o propunere de compromis, care contine un fond de reconstructie de 750 de miliarde de euro, cu o treime mai mare decat cel propus de Germania si Franta in mai. Doua treimi din acest fond ar urma sa fie platite tarilor membre sub forma subventiilor ce nu trebuie returnate, restul sub forma de credite. In premiera in istoria UE, Comisia Europeana ar urma sa se indatoreze de pe pietele financiare - mult pomenitele datorii la comun. Acesti bani ar urma sa fie platiti inapoi din 2026, din bugetul comun al UE si din noile incasari separate, despre care nu s-a decis deocamdata nimic.Banii ar urma sa fie investiti in proiecte de viitor si in transformarea ecologica si digitala a Uniunii. Aceste sume nu ar trebui sa ajunga in bugetele nationale ale tarilor membre. Aici incepe cearta - si este legata de marimea fondului, de conditiile de acordare a banilor si de modul de impartire a fondurilor.O mare parte din suma ar urma sa ia calea sudului Europei, Spania fiind cel mai mare beneficiar. Acolo, la fel ca in Italia, se asteapta o prabusire de 11% a PIB. Nu contesta nimeni faptul ca tarile din sudul Uniunii au avut mult mai mult de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus decat cele din nord. Totusi, exista critici la adresa algoritmului de alocare a banilor: "O tara ca Polonia primeste inapoi din casieria UE de trei ori mai mult decat a pierdut economic, Irlanda dimpotriva doar 10% din pierderile provocate de criza coronavirus, adica ramane cu mana goala. O combatere eficienta a crizei arata altfel", se plange Friedrich Heinemann, de la institutul de cercetare economica ZEW.In schimb, bugetul normal al UE pentru urmatorii sapte ani a fost micsorat cu 25 de miliarde de euro. Astfel vrea Charles Michel sa-i linisteasca pe platitorii neti la bugetul comunitar, care trebuie sa compenseze si suma platita pana acum de Marea Britanie, retrasa intre timp din Uniune.Parlamentul European este insa nemultumit de aceasta taiere de fonduri, deoarece solicitase o suma totala mult mai generoasa. Eurodeputatul social-democrat Jens Geier vorbeste deja de o "subfinantare" a cercetarii si programelor de infrastructura. Parlamentul European va vota la final proiectul de buget. Nimeni nu se asteapta insa la respingerea acestuia, pentru ca si europarlamentarii vor sa vada urgent functional fondul de reconstructie."Cei patru economicosi" si controlulCa purtator de cuvant al celor "patru economicosi" este considerat premierul olandez Mark Rutte. El a fost initial impotriva datoriilor comune. Apoi, el a cerut ca banii sa fie distribuiti doar sub forma de credite. Italia nu a fost de acord, pentru ca are deja o indatorare de stat imensa, de 130%, si nu vrea sa o mai extinda. Daca olandezul va accepta subventiile, atunci vrea sa ofere Parlamentului olandez controlul asupra modului de folosire a banilor. Rutte cere ca toate proiectele finantate din fondul de reconstructie sa fie aprobate in prealabil de toate guvernele celor 27. O solicitare care ar putea duce la un esec al acestui summit. Olanda este sustinuta de Austria - cancelarul Sebastian Kurz cere restrictii la acordarea banilor europeni -, Danemarca si Suedia. Premierul suedez Stefan Lofven a spus din nou ca nu exclude un veto al tarii sale, daca solicitarile celor patru state amintite nu sunt luate in seama."Cei patru fara lege" si statul de dreptParlamentul ungar a decis ca nu va aproba pachetul financiar al UE daca Bruxellesul nu va anula procedura de infringement deschisa impotriva Budapestei pe motiv de nerespectare a statului de drept. Nu putini considera reactia legislativului ungar un santaj. Mai mult, premierul Viktor Orban a anuntat ca va face uz de dreptul sau de veto daca distribuirea banilor europeni va fi conditionata de respectarea statului de drept. Acest aspect apare deja mult edulcorat in propunerea de compromis amintita.De partea Ungariei sunt Polonia, Cehia si Slovacia, partial si Slovenia. Guvernul polonez devine tot mai autocrat, iar la Praga seful guvernului profita direct de fondurile europene. UE ar sprijini financiar de ani buni miscarile antidemocratice din anumite parti ale Europei de Est, acuza eurodeputatul ecologist Daniel Freund, care cere o luare de pozitie mai ferma din partea Angelei Merkel. Diplomatii de la Bruxelles nu cred insa ca noul fond de reconstructie va esua din cauza conditiilor privind respectarea statului de drept."Cei trei nevoiasi" si subventiile Fondul ar trebui sa ajute mai ales tarile care au suferit cel mai mult de pe urma pandemiei: Italia, Spania si Portugalia . La Roma a izbucnit o adevarata lupta culturala: Miscarea Cinci Stele din coalitia de guvernare respinge total eventuale credite de ajutor. Acestea ar fi o insulta politica, la fel ca si eventuale conditii si controale. Premierul Giuseppe Conte va avea greutati mari sa-si convinga compatriotii sa accepte vreun compromis. El este obligat sa respinga solicitarile radicale ale Olandei.La intalnirea sa cu doamna Merkel la inceputul saptamanii, Conte a avertizat asupra divizarii accentuate a UE din motive economice, ceea ce ar periclita piata unica. Iar Angela Merkel i-a promis oaspetelui italian ceva special. Isi va putea tine promisiunea?"Drumurile sunt inca lungi...""Va fi greu", spune Susi Dennison de la European Council on Foreign Relations, deoarece unele diferente dintre contribuitorii si beneficiarii neti din Uniune se adancesc. Dar cetatenii ar avea nevoie de mai multa cooperare europeana. Liderii trebuie sa depaseasca acum detaliile tehnice, pentru ca orice tentative de santaj si egoisme vor dauna viitorului comunitatii.Cuvantul decisiv il va avea persoana cu cea mai mare experienta din randul celor 27 de lideri. Iar ea este renumita pentru talentul de negociatoare: "Drumurile pe care trebuie sa mergem sunt inca lungi", a afirmat Angela Merkel. La Bruxelles se speculeaza ca summitul se va prelungi pana duminica si ca nu se va reusi finalizarea intr-o singura reuniune a tuturor chestiunilor arzatoare aflate pe agenda de lucru.