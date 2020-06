Dezvaluiri despre Trump in cartea fostului sau consilier pentru securitate nationala: "Aproape a avut un atac de cord"

Ziare.

Un episod sugestiv, mentionat in cartea exploziva "The Room Where It Happened, A White House Memoir" prevazuta sa apara pe piata pe 23 iunie, a avut loc in cadrul primului summit al liderului american cu cel nord-coreean Kim Jong Un, care a avut loc la Singapore , in 2018.Intr-un moment din aceasta intalnire istorica, Mike Pompeo i-a dat un biletel lui John Bolton, pe atunci consilier de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, in care il ironiza pe miliardarul republican: "Nu spune decat tampenii", conform unui fragment din carte aparut in ziarul New York Times.Peste o luna, conform amintirilor consilierului concediat in decembrie anul trecut, seful diplomatiei americane critica strategia apropierii SUA de Coreea de Nord , pe care in public o apara constant, apreciind ca aceasta nu are "nicio sansa de reusita".Si chiar inaintea summit-ului din Singapore, dupa ce a ascultat o conversatie telefonica intre presedintele Donald Trump si omologul sau sud-coreean, Mike Pompeo a spus autorului cartii ca "aproape a avut un atac de cord" din cauza afirmatiilor presedintelui american.Bolton mai scrie ca el, Mike Pompeo si ministrul apararii Mark Esper au incercat de vreo opt sau zece ori sa il convinga pe Donald Trump sa aprobe un ajutor crucial pentru Ucraina , pe care liderul de la Casa Alba l-a suspendat in asteptarea anchetarii adversarilor sai democrati de catre Kiev, un dosar care a fost in centrul unui proces de demitere castigat in cele din urma de presedintele american.Potrivit Washington Post, John Bolton asigura, de asemenea, ca secretarul de stat este unul din inaltii oficiali care au luat in calcul varianta demisiei si a avut momente in care era furios sa-l vada pe ginerele si consilierul presedintelui Jared Kushner cum se amesteca in bucataria sa diplomatica.Fostul consilier pentru securitate nationala al presedintelui SUA il mai acuza pe presedinte ca a cautat sprijinul Chinei pentru a obtine realegerea sa in noiembrie.Intr-un alt fragment, John Bolton povesteste ca in deschiderea summit-ului G20 de la Osaka, Donald Trump a "deturnat" conversatia cu presedintele chinez Xi Jinping "spre urmatoarea alegere prezidentiala (...) pledand pe langa Xi pentru a face astfel incat sa castige", conform fragmentelor publicate simultan de Wall Street Journal, New York Times si Washington Post.In cadrul acestei intalniri din iunie 2019, presedintele american "a subliniat importanta fermierilor si cresterea achizitiilor chineze de soia si grau pe baza rezultatului alegerilor", a scris in memoriile sale acest republican care nu apreciaza multilateralismul si nu ezita sa favorizeze solutii razboinice."Conversatiile lui Trump cu Xi reflecta nu numai incoerentele din politica sa comerciala, ci si interconectarea in mintea lui Trump intre propriile interese politice si interesul national american", scrie John Bolton, in varsta de 71 de ani, care a ocupat postul de consilier pentru securitate nationala din aprilie 2018 pana in septembrie 2019. "Acest lucru si nenumarate alte conversatii similare cu Trump au confirmat un comportament fundamental inacceptabil ce erodeaza insasi legitimitatea presedintiei", acuza el intr-un fragment publicat de Wall Street Journal.John Bolton abordeaza in cartea sa si procedura de destituire a presedintelui Donald Trump lansata in Congres de Partidul Democrat la sfarsitul anului trecut."Daca democratii care au aparat punerea sub acuzare (a lui Trump) nu ar fi fost atat de obsedati" de dosarul ucrainean, "daca si-ar fi luat timp sa ancheteze intr-un mod mai sistematic comportamentul lui Trump in intreg spectrul politicii sale externe, rezultatul punerii sub acuzare ar fi fost mult diferit".Fostul consilier pentru securitate nationala cu o mustata emblematica nu este zgarcit cu amintirile stanjenitoare referitoare la Donald Trump.In timp ce senatori republicani influenti, aliati ai lui Donald Trump, acuza China fara incetare, in special pe subiecte precum gestionarea relatiei cu Hong Kong si modul in care ii trateaza pe uiguri, John Bolton scrie: "la cina din deschiderea summit-ului G20 de la Osaka, in iunie 2019, doar in prezenta interpretilor, Xi i-a explicat in linii mari lui Trump de ce a construit lagare de concentrare in Xinjiang". "Potrivit interpretului nostru, Trump a spus ca Xi ar trebui sa continue sa construiasca aceste lagare, despre care Trump credea ca este exact lucrul potrivit de facut".Potrivit Washington Post, John Bolton i-a comunicat ministrului justitiei Bill Barr ingrijorarea sa cu privire la disponibilitatea lui Trump de a face servicii unor autocrati precum presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.