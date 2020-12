Dezvaluirile organizatorului orgiei sexuale gay din Bruxelles: "Politicieni din 9 tari participa frecvent la evenimentele mele"

Afirmatia a fost facuta de David Manzheley intr-un amplu interviu acordat site-ului polonez Onet . Ultima pretrecere organizata de acesta in apartamentul sau din Bruxelles a determinat demisia europarlamentarului Jozsef Szajer. Acesta a fost surprins dezbracat pe acoperisul cladirii, unde ar fi urcat catarandu-se pe un burlan."Multe persoane publice din diverse tari apar la evenimentele mele, inclusiv politicieni polonezi", a declarat Manzheley pentru Onet, adaugand ca "ei au familii si au cerut de la inceput sa fie tinuta secreta participarea lor la o orgie gay". Acesta ar fi urmarit pentru frauda in Polonia , insa el respinge aceste acuzatii.Manzheley a mai spus ca organizeaza din pasiune "orgii gay de pana la 100 de persoane", insa a fost nevoit sa reduca numarul de participanti datorita regulilor stricte de combatere a pandemiei din Belgia . "Avem politicieni din Ucraina , Franta, Germania, Olanda , Luxemburg, Elvetia si Spania", a afirmat Manzheley, precizand insa ca "invitatii cei mai frecventi sunt polonezi si unguri".Organizatorul a precizat despre petrecerile sale ca adera la formatul "bareback" insemnand ca participantii nu folosesc prezervative, insa insista ca toti au fost testati pentru coronavirus. Acesta spune, de asemenea, ca toti invitatii trebuie sa participe activ si ca niciunuia nu i se da voie sa fie doar spectator. Telefoanele si fotografiile nu sunt permise.Manzheley a mai precizat ca l-a cunoscut pe Jozsef Szajer la petrecerea de vinerea trecuta si ca acesta l-ar fi invitat la propria petrecere sexuala pe care urma sa o organizeze in 12 decembrie dar pe care a anulat-o dupa izbucnirea scandalului. Acesta a mai relatat ca multi dintre invitatii sai au crezut ca politistii sunt "de recuzita" pentru petrecere si "participantii au incercat sa le desfaca pantalonii", lucru la care ofiterii au raspuns cu violenta.Manzheley, care a afirmat ca urmeaza cursurile Universitatii Catolice din Leuven unde realizeaza un doctorat, spune ca drogurile nu sunt permise la petrecerile sale dar ca invitatii aduc adesea alcool.