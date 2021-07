Uniunea Europeana cere garantii Israelului privind dorinta sa de a gasi o solutie cu palestinienii

"Asteptam ca Israelul sa ofere o perspectiva politica pentru gasirea unei solutii cu palestinienii. UE este pregatita sa ii ajute sa relanseze procesul de pace, dar stim ca asta nu se va intampla maine", a declarat Josep Borrell in cursul unei conferinte de presa, dupa o intalnire cu ministrii de externe ai UE si un dejun de lucru cu omologul lor israelian."Suntem pregatiti sa reluam relatiile bilaterale, dar exista inca divergente serioase intre membrii UE pentru relansarea Consiliului de asociere cu Israelul care nu s-a mai intrunit din 2008", a subliniat el."Multi sunt pentru, dar altii nu. Or, pentru a relansa Consiliul de asociere, cei 27 trebuie sa gaseasca un consens. Iar noul guvern israelian trebuie sa demonstreze ca lucrurile s-au schimbat din 2008, in special in ceea ce priveste politica de colonizare", a precizat Josep Borrell."Israelul trebuie sa contribuie la aceasta", a tinut el sa adauge. Yair "Lapid s-a pronuntat public pentru solutia cu doua state, dar asteptam un angajament credibil", a explicat seful diplomatiei europene. Belgia , la fel ca UE, solicita incetarea ocupatiei si a politicii de colonizare, inclusiv in Ierusalimul de Est", a declarat ministrul belgian de externe, Sophie Wilmes, intr-un comunicat."Demolarea si confiscarea proprietatilor din comunitatea palestiniana Humsa - Al-Baqai'a, saptamana trecuta, sunt extrem de ingrijoratoare", a subliniat ea.