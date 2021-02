Fostul director artistic al Teatrului National grec, arestat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor

De altfel, el a demisionat din functii pe 6 februarie, invocand un "climat toxic de zvonuri, de insiunari si de barfe".In varsta de 56 de ani, Dimitris Lignadis este in centrul a numeroase acuzatii de abuz sexual asupra minorilor. Ministrul grec al Culturii Lina Mendoni a declarat, vineri, ca i-a cerut procurorului Curtii Supreme sa examineze aceste acuzati, descriindu-l pe cineast drept "o persoana periculoasa".De partea sa, avocatul lui Dimitris Lignadis, Nikos Georgouleas, a precizat sambata ca regizorul respinge acuzatiile si ca a fost arestat dupa ce s-a prezentat singur la Politie.Potrivit Athens New Agency (ANA), vineri a fost depusa o plangere in care era specificat un viol din 2010 asupra unui adolescent in varsta de 14 ani. Tanarul, care in prezent are 25 de ani, este a doua persoana care a facut astfel de acuzatii la adresa lui Dimitris Lignadis, potrivit postului de televiziune public ERT TV.La mai mult de trei ani de la aparitia miscarii #MeToo in Statele Unite, aceasta a izbucnit si in Grecia. Sofia Bekatorou, de doua ori medaliata la Olimpiada la iahting, a declarat in decembrie 2010 ca a fost vicitma, la 21 de ani, a "hartuirii si abuzurilor sexuale" din partea unui membru al Federatiei de iahting in camera sa de hotel, la putin timp dupa calificarile pentru Jocurile Olimpice de la Sydney in 2000.