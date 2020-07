Din echipa NASA Mars 2020 fac parte 5 cercetatori europeni. Vor analiza datele colectate de racheta Atlas V

Roverul Perseverance a fost lansat joi spre Marte cu o racheta Atlas V. Dupa o calatorie de aproape 7 luni, acesta urmeaza sa asolizeze in luna februarie in Craterul Craterul Jezero, vechi de 3,8 miliarde de ani. Daca totul va merge bine, roverul va fi activ cel putin 1 an la suprafata lui Marte (adica aproape doi ani pe Terra), explorand o veche delta a unui rau din interiorul acestui crater. Aceasta fosta delta este considerata una dintre cele mai potrivite locatii pentru a cauta eventualele urme ale vietii pe Marte. In trecutul indepartat, pe Marte au existat conditiile si ingredientele necesare aparitiei vietii: compusi organici si un climat favorabil. Oamenii de stiinta spera sa descopere in esantioanele ce vor fi adunate de Perseverance fosilele unor bacterii, fapt ce ar confirma ca Marte a fost in trecutul indepartat o planeta vie.Grupul european din cadrul misiunii NASA Mars 2020 este format din cercetatori din Belgia , Franta, Suedia si Marea Britanie. "Acesti cercetatori de top din Europa sunt experti in analiza si descifrarea rocilor de sub picioarele noastre. Acum ei vor trebui sa anticipeze si sa raspunda provocarilor de a lucra cu mostre de roca si sol de pe Marte", atunci cand mostrele adunate de roverul Perseverance vor fi aduse inapoi pe Terra cu o misiune ulterioara, in 2031, conform cercetatorului ESA Gerhard Kminek, membru al programului ESA Mars Sample Return.Mark Sephton, profesor de geochimie organica la Imperial College din Londra, considera aceasta misiune drept "o oportunitate fantastica pentru a aduce sa lucreze impreuna unele dintre cele mai stralucite minti ale planetei pentru a rezolva una dintre cele mai mari intrebari cu privire la Sistemul Solar: a existat sau nu viata pe Marte?".Sandra Siljestrom, cercetatoare la institutul suedez RISE, abia asteapta sa poata analiza o roca adusa de pe Marte, din Craterul Jezero. Roverul Perseverance va aduna esantioane de roci si sol pe vare le va sigila in niste cartuse etanse si le va lasa la suprafata planetei, de unde vor fi culese de o misiune ulterioara."Misiunea Mars 2020 reprezinta primul pas spre o noua provocare majora: misiunea Mars Sample Return. NASA si ESA doresc sa aduca materialul de la suprafata lui Marte pe Pamant pana in 2031", a adaugat Gerhard.Pentru a aduce aceste esantioane pe Pamant, NASA si ESA trebuie sa organizeze nu mai putin de trei misiuni. Intr-o prima misiune, NASA va transporta roverul conceput de ESA pentru adunarea esantioanelor in vecinatatea locului de asolizare al misiunii Mars 2020. Roverul european va gasi si va aduna pana la 36 de cartuse cu esantioane dintre cele lasate in urma sa de Perseverance, si apoi le va transporta la vehiculul Mars Ascent, conceput de NASA pentru a putea decola de pe Planeta Rosie."Sper ca vom profita de expertiza noastra diversa si si vom contribui la maximizarea calitatii, profunzimii si amplorii studiilor posibile pe mostrele ce vor fi aduse pe Pamant", a comentat si paleontologul Keyron Hickman-Lewis, care a mai lucrat in cadrul misiunii ESA ExoMars.Marte este deocamdata singura planeta accesibila oamenilor, un loc misterios unde cercetatorii spera sa descopere dovezi geologice ramase relativ intacte de la inceputurile Sistemului Solar.Descoperirea urmelor lasate de eventuale forme de viata unicelulara stravechi "ar reprezenta o descoperire incredibila si ar fi o schimbare de paradigma cu privire la modul in care noi ne raportam la modul in care viata apare si evolueaza", a comentat si cosmochimistul Frederic Moynier.In Sistemul Solar nu mai exista un alt loc asa cum este Marte, pentru a afla daca au existat conditii favorabile aparitiei vietii si in alta parte decat pe Terra. "Planeta Rosie este laboratorul perfect pentru a verifica modul in care poate sa apara viata", sustine si Vinciane Debaille, geochimist la Universite Libre din Bruxelles.