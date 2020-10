Director general al spitalelor din Paris: Al doilea val al pandemiei in Franta ar putea fi mai rau decat primul

In conditiile in care presiunea asupra spitalelor continua sa creasca, Franta a extins interdictia de circulatie nocturna de la ora 21.00 la 6.00 care va afecta 46 de milioane de oameni, mai mult de doua treimi din populatia sa."In ultimele luni, a existat o perceptie generala ca un al doilea val nu exista sau ca este unul mic. Situatia este invers", a spus Martin Hirsch, directorul general al AP-HP, pentru RTL."Este posibil ca al doilea val sa fie mai rau decat primul", a spus el, avertizand cu privire la perspectivele ingrijoratoare.Joi, Franta a raportat un record zilnic de 41.622 de noi cazuri si cel mai mare numar de pacienti la terapie intensiva din mai.Cifrele de joi arata 165 de victime in 24 de ore, inca sub pragul din aprilie cand rata mortalitatii era de peste 900 pe zi.