Directorul singurului liceu cu predare in limba romana din Tiraspol a fost demis. "Indiferent de motive, decizia este proasta"

Potrivit Ziarului National din Chisinau, Liliana Pogolsa este o apropiata a lui Igor Dodon , liderul prorus al Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM).Iovcev a condus liceul "Lucian Blaga" timp de 29 de ani, iar numele sau este perceput ca un simbol al luptei pentru limba romana la Tiraspol , noteaza sursele citate.Intr-o postare pe Facebook , Ion Iovcev spune ca i s-a comunicat prin telefon marti, 22 iunie, ca a fost demis din functie.Purtatoarea de cuvant a Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii de la Chisinau (MECC), Cristina Gonta, a explicat, la solicitarea Ziarului de Garda, ca Ion Iovcev a fost demis din motiv ca "a atins varsta de 70 de ani". "Conform Codului muncii, functia de director poate fi detinuta pana la varsta de 65 de ani. Dl. Ion Iovcev a atins varsta de 70 de ani", a specificat Gonta.Deputatul Igor Munteanu, din partea Platformei Dreptate si Adevar (Platforma DA), a lui Andrei Nastase , considera ca directorului liceului "Lucian Blaga" i s-a facut o mare nedreptate, conform unei declaratii pentru Ziarul National."Indiferent de motive, decizia este proasta. Este un cadou pentru separatisti. De 29 de ani, acest liceu este simbolul rezistentei prin educatie, iar Iovcev este inima acestui liceu si la Tiraspol . Nu l-au clintit amenintarile, nici lipsurile, nici obstacolele politice. Nu l-au intimidat cazacii si nici "sherifii". Si-au adus aminte de el acum. Dl Iovcev este un cui prea mare batut in acest liceu ca sa-l poata scoate romanofobii din actualul guvern", a declarat Igor Munteanu.Profesorul Ion Iovcev, un critic al regimului din stanga Nistrului, este detinator al Ordinului Republicii, iar in 2014 a fost decorat de presedintele de atunci al Romaniei, Traian Basecu, cu ordinul " Steaua Romaniei" "in semn de pretuire si recunostinta pentru contributia la afirmarea si apararea identitatii etnice si culturale a comunitatilor romanesti", amintesc Ziarul National si Ziarul de Garda.