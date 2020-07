Directorul FBI: China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA

"Campania de influenta pernicioasa a Chinei vizeaza politicile si pozitiile noastre 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an", a declarat Christopher Wray intr-un discurs rostit la Institutul Hudson din Washington In opinia lui, nu exista ''nicio amenintare specifica'' privind scrutinul din 3 noiembrie, in care presedintele republican Donald Trump va candida pentru un al doilea mandat impotriva democratului Joe Biden Dar aceste presiuni ''permanente'' au ''evident implicatii pentru alegeri'', a apreciat el. Si chinezii ''fara indoiala au preferinte'', a adaugat directorul FBI fara a da detalii.In cadrul discursului sau, el a descris pe termen lung eforturile crescande ale Beijingului de a avea acces la secretele tehnologice americane. "Timp de zece ani, am asistat la o crestere de 1.300% a dosarelor de spionaj economic care implica China", a spus el, referindu-se la "unul dintre cele mai mari transferuri de informatii din istoria umanitatii".Pe langa dosarele de acest tip se adauga peste 1.000 de alte anchete legate de furtul de date cu caracter personal, intruziuni in cercetari universitare sau presiuni asupra disidentilor refugiati in Statele Unite, a a mentionat, de asemenea, oficialul american."Am ajuns in punctul in care FBI deschide o noua ancheta de contraspionaj legata de China la fiecare zece ore", a mentionat directorul FBI. "Chiar acum, China lucreaza pentru a compromite (...) cercetarea americana privind COVID -19", a precizat Christopher Wray. In opinia sa, aceste campanii coordonate de Partidul Comunist Chinez reprezinta ''cea mai mare amenintare pe termen lung'' pentru securitatea Statelor Unite ale Americii.Guvernul lui Donald Trump a adoptat in ultimele luni un ton foarte critic fata de China, pe care presedintele american o acuza ca a ascuns amploarea raspandirii noului coronavirus atunci cand acesta aparut in centrul tarii, la sfarsitul anului 2019.