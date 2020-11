Directorul general al OMS: "Persoanele cele mai sarace risca sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri"

"Odata cu cele mai recente vesti pozitive in legatura cu testele clinicile asupra vaccinurilor, lumina de la capatul acestui lung si intunecat tunel devine tot mai puternica", a spus seful OMS intr-o conferinta de presa la Geneva."Exista acum o speranta reala ca vaccinurile combinate cu alte masuri de sanatate publica dovedite sa puna capat pandemiei", a afirmat el.Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut guvernelor sa se asigure ca fiecare tara primeste vaccinuri si a salutat declaratiile in acest sens din weekend ale G20, grupul marilor economii din lume."Exista acum un risc real ca persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri", a atras el totusi atentia.Dupa Pfizer-BioNTech si Moderna, luni a venit randul tandemului AstraZeneca-Oxford sa publice rezultate preliminare ale vaccinului sau, care este in faza a treia de testare pe om.Vaccinul a aratat o eficacitate cuprinsa intre 70% si 90%, in functie de modul in care este administrat. Primele doua vaccinuri au aratat o eficacitate de 95%, de asemenea tot conform unor rezultate preliminare.Avantajul vaccinului AstraZeneca-Oxford este ca se pastreaza la temperaturi de cateva grade, in timp ce celelalte doua necesita temperaturi extrem de scazute. Rusia si China desfasoare de asemenea teste, fiecare dezvoltand un vaccin national.Pentru a se evita ca cele mai bogate tari sa achizitioneze toate dozele de vaccin, care in primele luni nu vor fi disponibile decat in cantitati limitate, OMS a creat un mecanism numit ACT-Accelerator care ar trebui sa permita distribuirea echitabila a vaccinurilor si a altor eventuale tratamente.Insa pentru acest lucru vor fi nevoie de 4,3 miliarde de dolari imediat, a reamintit Tedros Adhanom Ghebreyesus, adaugand ca pentru anul viitor vor fi nevoie de alte 23,8 de miliarde de dolari.Citeste si: Ce contine vaccinul anti-Covid. Explicatiile unui medic infectionist despre cel mai asteptat vaccin din lume