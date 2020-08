Directorul OMS: Decalaj imens intre fondurile necesare pentru combaterea pandemiei si sumele promise

Potrivit unui bilant Reuters , peste 19,92 de milioane de persoane au fost infectate cu COVID-19 la nivel mondial, dintre care 729.883 au murit."Doar vaccinurile necesita peste 100 de miliarde de dolari", a declarat Tedros in cadrul unei conferinte de presa la Geneva."Intr-o situatie de genul acesta, hidroxiclorochina nu este o solutie", a adaugat oficialul OMS, referindu-se la medicamentul impotriva malariei pe care presedintele Jair Bolsonaro l-a recomandat brazilienilor drept tratament impotriva COVID-19.Referindu-se la o initiativa internationala de accelerare a accesului la asistenta medicala, directorul OMS a declarat ca "urmatoarele trei saptamani reprezinta o perioada cruciala pentru ACT (Access to COVID-19 Tools - Acces la instrumentele COVID-19). Cu toate acestea (trebuie) sa crestem finantarea", a mai spus el.In peste 210 tari si teritorii s-au inregistrat infectari cu noul coronavirus dupa identificarea primelor cazuri in China in decembrie 2019.