Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, "nerabdator" sa colaboreze cu administratia condusa de Joe Biden

Finantarea OMS trebuie sa devina mai flexibila si predictibila pentru a pune capat "unei dezalinieri majore" intre asteptari si resursele disponibile, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindu-se la eforturile Frantei, Germaniei si Uniunii Europene in vederea reformelor.Ghebreyesus a facut declaratia in fata ministrilor Sanatatii, la adunarea anuala a OMS, care grupeaza 194 de tari.Presedintele Donald Trump a blocat finantarea OMS de catre SUA si a inceput procesul de retragere a tarii din OMS, in iulie anul viitor, atragand critici la nivel international, pe fondul crizei Covid-19. El acuza OMS ca este centrata pe China in modul in care gestioneaza pandemia de coronavirus.Biden, care a infiintat luni un grup de lucru pentru gestionarea epidemiei de coronavirus la nivel national, a afirmat in timpul campaniei electorale ca va inversa decizia lui Trump de a abandona OMS in prima zi a mandatului sau.