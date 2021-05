Directorul Ryanair, despre aeronava deturnata la Minsk: "Credem ca au fost mobilizati agenti KGB in avion si la aeroport"

"Echipajul nostru a facut o treaba fenomenala pentru a scoate avionul respectiv si aproape toti pasagerii din Minsk, dupa sase ore. Se pare ca intentia autoritatilor a fost de a indeparta un jurnalist si insotitorul sau de calatorie. Credem ca au fost mobilizati agenti KGB in avion si la aeroport".Michael O'Leary a declarat ca Ryanair va primi indrumari de la autoritatile europene cu privire la traseele viitorelor zboruri.Cu toate acestea, el a spus ca avioanele companiei zboara in mica masura, in mod obisnuit, peste Belarus si ca ar fi o "ajustare foarte mica" sa directioneze cursele de linie peste Polonia Intre timp, ministrul de externe irlandez Simon Coveney spune ca avionului i s-a ordonat "efectiv" sa aterizeze la Minsk "Sase persoane au parasit avionul, dar doar doua au fost arestate - ceea ce ar sugera ca ceilalti sunt oameni ai serviciilor secrete", adauga Simon Coveney.Conform datelor oficiale, in avionul Ryanair se aflau 123 de persoane in momentul aterizarii in capitala Belarusului. Aeronava a decolat spre Vilnius cu doar 117 pasageri la bord.Intre timp, ambasadorul rus in Irlanda a declarat ca nu ar trebui sa existe "nicio graba la judecata" asupra incidentului.Ambasadorul Yury Filatov a declarat pentru The Hard Shoulder ca trebuie efectuata o ancheta completa, relateaza newstalk.com "Exista multe cuvinte dure in jur - nu cred ca ar trebui sa existe o graba la judecata. Exista reguli clare care guverneaza spatiul aerian, calatoria aeriana in temeiul Organizatiei si Conventiei Aviatiei Civile Internationale. Si cred ca incidentul trebuie investigat in detaliu de catre autoritatile aeronautice internationale".