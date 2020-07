Discursul puternic al reprezentantei Alexandria Ocazio-Cortez dupa ce un coleg republican ar fi jignit-o cu un apelativ sexist

Ce s-a intamplat in incident

Ocasio-Cortez, o tinta preferata a conservatorilor americani, a sustinut ca reprezentantului republican denota un comportament inacceptabil din partea barbatilor."Problema nu priveste doar acest incident unic, ci vorbim de o cultura in care este acceptata violenta si limbajul violent la adresa femeilor si o intreaga structura de putere ce sustine acest tip de comportamnet", a spus aceasta, care a subliniat ca ar fi vrut sa ignore incidentul pana cand Ted Yoho, reprezentantul statului Florida a sustinut ca el nu este anti-feminist pentru ca are o sotie si doua fiice.Ocazio-Cortez a povestit ca in momentul in care se pregatea sa participe la un vot in Congres, Ted Yoho, congressman din Florida si colegul sau republican din Texas, au numit-o "dezgustatoare" si i-au spus ca "si-a pierdut mintile".Schimbul de vorbe dintre reprezentanti a fost auzit si de catre mai multi reporteri care au relatat ca Ted Yoho ar fi numit-o pe Cortez "a fucking bitch".Alesul din Camera Reprezentantilor Ted Yoho si-a cerut scuze cu o zi inainte, tot in hemiciclu, din cauza unui ton "abrupt" pe care l-a adoptat intr-un schimb de replici, luni, cu colega sa democrata.Insa el a negat din nou ca a spus "fucking bitch", asa cum sustine un jurnalist de la site-ul de stiri politice The Hill, martor la scena."Fiind casatorit de 45 de ani si tatal a doua fete, sunt foarte constient de vorbele mele", a dat el asigurari.Aceste dezmintiri i-au adus o punere la punct usturatoare din partea celei vizate."Sa aiba o fiica nu-l scuza pe un barbat. Sa aiba o sotie, nu-l scuza pe un barbat. Tratarea oamenilor cu demnitate si respect este ceea ce-l face pe un barbat bun", a tunat AOC in fata colegilor sai.Cea mai tanara membra a Congresului, in varsta de 30 de ani, o reprezentanta a aripii stangi a Partidului democrat, a subliniat apoi ca si ea "este fiica cuiva".AOC considera ca acest caz este simptomul unei probleme mai generale."Ne-am confruntat toate cu aceasta situatie intr-un fel sau altul, la un moment dat in viata noastra", a declarat ea.Anterior chelnerita, AOC isi aminteste ca s-a confruntat cu asemenea insulte."Eu am aruncat afara din baruri barbati care au folosit un limbaj ca cel al domnului Yoho si m-am intalnit cu acest tip de hartuire in metroul din New York", a spus ea."Aceasta problema nu se rezuma la un singur incident. El este cutural. Este o cultura a lipsei impunitatii, a acceptarii violentei si limbajului violent impotriva femeilor", a deplans aleasa.AOC considera ca acesta este rezultatul unei dezumanizari a celorlalti. Ea si-a exprimat regretul fata de faptul ca sotiile si fiicele servesc drept "scuturi" in justificarea acestui comportament."Eu sunt mai mica cu doi ani decat cea mai tanara fiica a domnului Yoho. Din fericire, tatal meu nu mai este, pentru a vedea cum ii trateaza domnul Yoho fiica", a declarat ea cu o furie retinuta cu greu."Nu voi lasa Congresul sa accepte aceste scuze ca legitime", a spus ea.AOC considera ca a-ti aroga dreptul de a actiona in acest fel inseamna o banalizare a inacceptabilului."Inseamna sa dai permisiunea altor barbati sa faca acest lucru fiicelor tale. El a cedat folosind acest limbaj in fata presei. El a dat permisiunea sa se foloseasca acest limbaj impotriva sotiei sale, fiicelor sale, comunitatii sale", a protestat democrata.Ea a denuntat de asemenea lipsa sinceritatii scuzelor lui Ted Yoho."Atunci cand un barbat decent se insala, asa cum ni s-a intamplat tuturor, el face totul pentru a se scuza, nu pentru a-si salva fata, nu pentru a castiga un vot. Cere scuze sincer, pentru a repara si a recunoaste raul pe care l-a facut, pentru ca sa putem merge cu totii inainte", a spus ea.Luni, Yoho si-a abordat colega pe treptele Congresului, pentru a-i reprosa declaratii prin care facea o legatura intre infractionalitatea de la New York si saracia sporita de pandemia covid-19.El a acuzat-o de faptul ca este "complet nebuna" si "dezgustatoare".Vazand ca ea si-a continuat drumul, el a insultat-o, spunandu-i "fucking bitch", potrivit jurnalistului care a fost martor la aceasta scena.Alesul republican vorbea singur si a spus "bullshit", ("prostii"), a dat asigurari ulterior purtatorul de cuvant al acestuia.Aceste dezmintiri nu au convins, iar liderul majoritatii democrate in Camera Steny Hoyer a apreciat ca Yoho ar trebui sa fie sanctionat de catre colegii sai.